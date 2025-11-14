Bihar Assembly Elections 2025: तारापुर विधानसभा सीट से चुनावी मुकाबले का नतीजा अब साफ हो चुका है. यहां से एनडीए समर्थित भाजपा उम्मीदवार व उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शानदार जीत दर्ज की है. सम्राट चौधरी ने राजद उम्मीदवार अरुण कुमार को करीब 42 हजार वोटों के बड़े अंतर से पछाड़ दिया. यह जीत सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं, बल्कि उनके परिवार की दशकों पुरानी राजनीतिक विरासत का निरंतरता भी है. 30 राउंड की गिनती पूरी होने के साथ ही सम्राट चौधरी की जीत तय हो गई और भाजपा खेमे में उत्साह का माहौल बना हुआ है.

सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी इस सीट से छह बार विधायक और मंत्री रह चुके हैं, जबकि उनकी मां भी यहां से एक बार जीत चुकी हैं. चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी के खिलाफ जोरदार अभियान चलाया था, लेकिन इसका उनके वोट बैंक पर खास असर नहीं पड़ा.

