Bihar Election Results 2025: बिहार चुनाव की मतगणना के बीच JDU ने सोशल मीडिया पर विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है. पार्टी ने अपने X पोस्ट में लिखा कि आज बिहार में विकास की जीत हो रही है और विपक्ष की "बकवास" हार रही है. JDU ने दावा किया कि इस बार जनता ने काम और स्थिरता को तरजीह दी है, इसलिए नतीजों में साफ साफ विकास की लहर दिख रही है. पार्टी का कहना है कि यह जीत किसी एक नेता की नहीं, बल्कि पूरे बिहार की जीत है. मतगणना जारी रहने के साथ ही JDU समर्थकों में उत्साह दिखाई दे रहा है.

'बिहार का विकास जीत रहा है'

