Kartik Maas 2025: 8 अक्टूबर से शुरू हो रहा है कार्तिक का पवित्र माह? जानें इस दामोदर माह के महत्वपूर्ण व्रत एवं त्योहार!

कार्तिक मास, जिसे दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है. हिंदू पंचांग में यह साल का सबसे पवित्र माह माना जाता है. इस वर्ष कार्तिक माह 8 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर से 6 नवंबर, 2025 तक चलेगा. इस माह भगवान विष्णु और कृष्ण को समर्पित आध्यात्मिक क्रियाओं जैसे यज्ञ, पवित्र-स्नान, कथा वाचन एवं प्रार्थना जैसे विभिन्न आध्यात्मिक अनुष्ठान आदि किये जाते हैं, जिससे ईश्वर का विशेष आशीर्वाद और धन की प्राप्ति होती है. यह महीना ज्ञान और दीक्षा का प्रतीक भी माना जाता है. यह माह आत्मज्ञान और शुद्धि के लिए समर्पित है. आइये जानते हैं इस पवित्र माह में पड़ने वाले व्रत एवं त्योहारों की पूरी सूची...

कार्तिक मास का महत्व

कार्तिक मास में मुख्य रूप से भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं. इस माह कई लोग तरह-तरह के धार्मिक और आध्यात्मिक अनुष्ठान करते हैं, जिसे साल के सबसे शुभ समयों में एक माना जाता है. इन अनुष्ठानों में ध्यान, चक्र जागरण, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, साधना और कार्तिक मास की कथा सुनने के लिए मंदिर जाना आदि शामिल है. चातुर्मास की चार महीने की अवधि के बाद, भगवान श्री हरि कार्तिक के इस पवित्र महीने में जागृत होंगे. मान्यता है कि जो लोग कार्तिक माह में, जब रोहिणी नक्षत्र प्रभावी होता है, व्रत और पूजा-अर्चना करते हैं. ऐसा करने वाले जातकों को सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और जीवन में धन-धान्य प्राप्त होते हैं. यह भी पढ़ें : Dwitiya Date of Kartik Month: कार्तिक मास की द्वितीया तिथि बुधवार को है, भगवान गणेश और बुध देव की पूजा का विशेष महत्व

कार्तिक मास के व्रत एवं त्योहार

कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी, करवा चौथ व्रत, गणेश संकष्टी चतुर्थी (10 अक्टूबर 2025, शुक्रवार)

कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी, अहोई अष्टमी (13 अक्टूबर 2025, सोमवार)

कार्तिक कृष्ण पक्ष एकादशी, रमा एकादशी (17 अक्टूबर 2025, शुक्रवार)

कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी, धनतेरस, धन्वंतरी जयंती, नरक चतुर्दशी (18 अक्टूबर 2025, शनिवार)

कार्तिक अमावस्या, दीपावली लक्ष्मी-पूजन, केदार-गौरी व्रत (21 अक्टूबर 2025, मंगलवार)

कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा गोवर्धन पूजा (22 अक्टूबर 2025, बुधवार)

कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया भाई दूज, चित्रगुप्त पूजा (23 अक्टूबर 2025, गुरुवार)

कार्तिक शुक्ल पक्ष तृतीया मुस्लिम ज अव्वल मासारंभ (24 अक्टूबर 2025, शुक्रवार)

कार्तिक शुक्ल पक्ष पंचमी पांडव पंचमी, ज्ञान पंचमी (26 अक्टूबर 2025, रविवार)

कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया छठ पूजा (27 अक्टूबर 2025, सोमवार)

कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी कुष्मांड नवमी (30 अक्टूबर 2025, गुरुवार)

कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी अनला नवमी, जगद्धात्री पूजा (31 अक्टूबर 2025, शुक्रवार)

कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी देवउठनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी (01 नवंबर 2025, शनिवार)

कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तुलसी विवाहारंभ (02 नवंबर 2025, रविवार)

कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्दशी बैकुंठ चतुर्दशी, सोम प्रदोष (04 नवंबर 2025, सोमवार)

कार्तिक पूर्णिमा गुरु नानक जयंती (05 नवंबर 2025, बुधवार)