Yogi Adityanath Lucknow Speech: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव में हिस्सा लिया. इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि श्रीमद्भगवद्गीता भगवान कृष्ण की दिव्य वाणी है. धर्म के असली प्रेरणास्रोत के रूप में देश को कर्तव्य और सही कर्म का संदेश देती है. उन्होंने कहा कि गीता ने भारत को हमेशा यह सिखाया है कि निस्वार्थ कर्म ही जीवन का आधार है और सनातन सिद्धांत यह बताता है कि जहां धर्म है वहीं विजय है. कार्यक्रम में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी सराहना करते हुए कहा कि आरएसएस ने सौ वर्षों से बिना किसी समझौते के समाज की सेवा की है और यह पूरी तरह समाज के सहयोग से चलता है.

सीएम योगी ने आगे कहा कि गीता सिर्फ एक धर्मग्रंथ नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के लिए जीवन का मंत्र है जो हर युग में मार्गदर्शन देती है.

ये भी पढें: Maharashtra School Verification: राज्य की स्कूलों में छात्रों के डॉक्यूमेंट की होगी जांच, शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला

लखनऊ में दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव का आयोजन

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)