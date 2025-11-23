Yogi Adityanath Lucknow Speech: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव में हिस्सा लिया. इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि श्रीमद्भगवद्गीता भगवान कृष्ण की दिव्य वाणी है. धर्म के असली प्रेरणास्रोत के रूप में देश को कर्तव्य और सही कर्म का संदेश देती है. उन्होंने कहा कि गीता ने भारत को हमेशा यह सिखाया है कि निस्वार्थ कर्म ही जीवन का आधार है और सनातन सिद्धांत यह बताता है कि जहां धर्म है वहीं विजय है. कार्यक्रम में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी सराहना करते हुए कहा कि आरएसएस ने सौ वर्षों से बिना किसी समझौते के समाज की सेवा की है और यह पूरी तरह समाज के सहयोग से चलता है.

सीएम योगी ने आगे कहा कि गीता सिर्फ एक धर्मग्रंथ नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के लिए जीवन का मंत्र है जो हर युग में मार्गदर्शन देती है.

लखनऊ में दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव का आयोजन

PHOTO | At the Divya Gita Prerna Utsav in Lucknow, Chief Minister Yogi Adityanath said that the Shrimad Bhagavad Gita is the divine voice of Bhagwan Krishna and the true inspiration of Dharma, guiding India’s philosophy of duty and righteous action. Emphasising selfless karma and… pic.twitter.com/HypXbOkdVu — Press Trust of India (@PTI_News) November 23, 2025

