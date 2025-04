मुंबई और उसके उपनगरों के लिए अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें अगले 2-3 घंटों में भारी बारिश और तेज़ हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है. पश्चिमी और मध्य रेलवे लाइनों पर नज़र रखी जा रही है, क्योंकि शहर के प्रमुख इलाकों में तेज़ मौसम की स्थिति के कारण बारिश होने की संभावना है. पूर्वानुमान के अनुसार, मुलुंड, ठाणे, घाटकोपर, दादर, सांताक्रूज़, बोरीवली, अंधेरी और बांद्रा में भारी बारिश होने की संभावना है. इन इलाकों में रहने वाले यात्रियों और निवासियों को सतर्क रहने और संभावित व्यवधानों के लिए तैयार रहने की सलाह दी गई है. अधिकारियों ने नागरिकों से अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम के बारे में अपडेट रहने का आग्रह किया है. बारिश और हवा की तीव्रता के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो सकता है और परिवहन में देरी हो सकती है. मौसम संबंधी किसी भी घटना से निपटने के लिए आपातकालीन टीमें तैयार हैं. यह भी पढ़ें: Mumbai Weather: मुंबई में अचानक बदला मौसम, अगले 3-4 घंटों में बारिश, गरज और तेज हवाओं का अलर्ट

🚨 ALERT ISSUED FOR MUMBAI CITY & SUBURBS Next 2-3 Hours 🔴

Western & Central line on watch ⚠️

High wind speeds & intense rain on the way towards Central line & Western line. Mulund, Thane, Ghatkopar, Dadar, Santacruz, Borivali, Andheri, Bandra will get intense rains.

Stay… pic.twitter.com/P7x9nNS6LE

— Mumbai Rains (@rushikesh_agre_) April 4, 2025