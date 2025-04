Mumbai Weather: मुंबई में अचानक बदला मौसम, अगले 3-4 घंटों में बारिश, गरज और तेज हवाओं का अलर्ट

मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में अचानक बदले मौसम ने लोगों को चौंका दिया है. गर्म मौसम के बीच अब बारिश और धूलभरी आंधी की स्थिति बन गई है. मौसम विभाग (IMD) ने अलर्ट जारी करते हुए अगले कुछ घंटों में बारिश और गरज के साथ तेज हवाओं की चेतावनी दी है.

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने शुक्रवार को शाम 4:25 बजे Nowcast अलर्ट जारी करते हुए कहा कि मुंबई में अगले 3 से 4 घंटे के भीतर हल्की बारिश, गरज के साथ बिजली और 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.

मौसम विभाग ने ठाणे जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इसका मतलब है कि मध्यम बारिश और गरज-चमक वाले हालात बन सकते हैं. इसके अलावा पालघर, रायगढ़, पुणे और नासिक जिलों में भी इसी तरह की चेतावनी दी गई है.

Why this storm in Thane all of a sudden ?? #mumbairains pic.twitter.com/7pSRkUyrXW

— FahimK (@fahimk_43) April 4, 2025