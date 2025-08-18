Real Hero: मोबाइल वीडियो बना जीवनरक्ष! युवक ने कार में फंसे बच्चे को बचाया, देखें वायरल वीडियो

युवक की स्मार्टनेस ने बच्ची को बचाया (Photo: X|@NewsMeter_In)

सुल्तानाबाद, 18 अगस्त: तेलंगाना के पेड्डापल्ली ज़िले के सुल्तानाबाद में एक साधारण पारिवारिक सैर उस समय लगभग एक भयावह हादसे में बदल गई, जब एक छोटी बच्ची गलती से कार के अंदर बंद हो गई और चाबी भी भीतर ही रह गई. हालांकि, एक सतर्क युवक की सूझबूझ और मोबाइल वीडियो की मदद से समय रहते बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. यह घटना अब इलाके में चर्चा का विषय बन गई है. घटना एक मिठाई की दुकान के बाहर की है, जहां परिवार अपनी कार खड़ी कर दुकान में कुछ खरीदने गया. इसी दौरान गलती से कार लॉक हो गई और उनकी छोटी बेटी भीतर ही फंस गई. जैसे ही परिवार को एहसास हुआ, वे घबरा गए और आस-पास के लोग मदद के लिए दौड़ पड़े. कई बार प्रयास करने के बावजूद कार का दरवाज़ा नहीं खुला, और बच्ची अंदर परेशान होती रही. यह भी पढ़ें: Nanded: उफनती नदी से गाड़ी निकालना ड्राइवर को पड़ा महंगा, पानी के तेज बहाव में बह गई थार, नांदेड का वीडियो आया सामने; VIDEO

मोबाइल वीडियो बना जीवनरक्षक

ऐसे तनावपूर्ण माहौल में एक युवक ने पहल करते हुए एक अनोखा तरीका अपनाया. उसने अपने मोबाइल पर एक वीडियो ढूंढा जिसमें दिखाया गया था कि कार को अंदर से कैसे खोला जा सकता है. उसने वह वीडियो बच्ची को दिखाया और उसे आसान भाषा में समझाते हुए निर्देश देने लगा. बड़ी सावधानी से बच्ची ने वीडियो में दिखाए गए स्टेप्स को दोहराया और कुछ ही मिनटों में दरवाज़ा खोलने में सफल हो गई. जैसे ही वह बाहर आई, वहां मौजूद भीड़ ने राहत की सांस ली और तालियों से युवक की सराहना की.

वीडियो दिखाकर युवक ने बची को कार के अंदर से बाहर निकाला

#Telangana---#Youth rescues #child locked in car with mobile phone guidance in Sultanabad A child was accidentally locked inside a car after the family left the keys inside in #Sultanabad (#Peddapalli). A quick-thinking youngster used his mobile phone to guide the family on… pic.twitter.com/FFH8Fr6bWq — NewsMeter (@NewsMeter_In) August 17, 2025

स्थानीय लोगों का कहना है कि युवक की त्वरित सोच और तकनीकी समझ ने एक बड़ी दुर्घटना को टाल दिया. उन्होंने कहा, "अगर उसने समय पर ऐसा न किया होता, तो हालात गंभीर हो सकते थे."यह घटना यह दिखाती है कि तकनीक और इंसानी सूझबूझ मिलकर किसी की जान बचा सकते है. बशर्ते समय पर सही कदम उठाए जाएं.