Mumbai Rains Update: BMC के अलर्ट के बीच मुंबई में भारी बारिश जारी, मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी

(Photo Credits ANI)

Mumbai Rains Update: बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने अब से कुछ समय पहले मुंबई में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया. इसके अनुसार, सोमवार, 18 अगस्त को अगले तीन से चार घंटे तक मुंबई में मूसलधार बारिश हो सकती है. बीएमसी के अलर्ट की बीच मुंबई में भारी बारिश शुरू हो चुकी है और लगातार जारी है. पिछले कुछ समय से जिसे तरह से बारिश जारी हैं. यदि बारिश इसी तरह जारी रहती है, तो निचले इलाकों में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो सकती है. हालांकि नागरिकों को किसी भी परेशानी से बचने के लिए बीएमसी ने हेल्पलाइन जारी किया है, जिससे आपातकालीन स्थिति में मदद ली जा सकती है.

नागरिकों से अपील:

सभी नागरिकों से अनुरोध किया जाता है कि वे पूरी सतर्कता बरतें और सुरक्षा के जरूरी उपाय करें। अगर जरूरी न हो, तो घर से बाहर न निकलें. भारी बारिश के कारण सड़कों और निचले इलाकों में जलभराव हो सकता है, जिससे यातायात में भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं. यह भी पढ़े: Mumbai Rains: मुंबई में भारी बारिश से सार्वजनिक परिवहन सेवा समेत लोकल ट्रेनों पर असर, निचले इलाकों में जलजमाव से लोग परेशान!

आपातकालीन हेल्पलाइन:

BMC ने इस स्थिति में नागरिकों को मदद पहुंचाने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1916 जारी किया है. किसी भी आपातकालीन स्थिति में इस हेल्पलाइन पर तुरंत संपर्क किया जा सकता है.

बारिश की स्थिति:

फिलहाल मुंबई में बारिश रुक-रुक कर जारी है. अगर यह बारिश इसी तरह से जारी रहती है, तो निचले इलाकों में स्थिति बिगड़ सकती है। नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे सतर्क रहें और जलभराव वाली सड़कों से बचें.

समुद्र की स्थिति:

शाम 6:51 बजे: 3.08 मीटर ऊंची लहरें उठने की संभावना जताई गई है.

मध्यरात्रि (19 अगस्त 2025), 1:56 बजे: 1.22 मीटर ऊंची लहरें उठने की संभावना है.

सुबह (19 अगस्त 2025), 9:16 बजे: 3.75 मीटर ऊंची लहरें उठने की संभावना है.

दोपहर (19 अगस्त 2025), 3:16 बजे: 2.22 मीटर ऊंची लहरें उठने की संभावना जताई गई है.

निचले इलाकों में जलजमाव:

मुंबई के निचले इलाकों जैसे सायन, कुर्ला, घाटकोपर, मलाड और मलवानी में भारी बारिश के कारण जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। इन इलाकों में स्थित नागरिकों के लिए BMC ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, ताकि वे किसी भी आपात स्थिति में मदद ले सकें.

BMC की अपील:

BMC ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी सुरक्षा के लिए घर पर ही रहें और जब तक बिल्कुल जरूरी न हो, बाहर न निकलें। नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे जलभराव से बचने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतें और ट्रैफिक से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें.