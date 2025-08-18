Fact Check: 22 हजार लगाएं और हर महीने 10 लाख कमाएं? PIB ने बताया बड़ा फ्रॉड, फर्जी निकला VIDEO

Photo- @PIBFactCheck/X

Online Fraud Alert: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) एक जबरदस्त निवेश प्लान लेकर आई हैं. इसमें 22,000 रुपये निवेश करके रोजाना 60,000 रुपये और महीने में 10 लाख रुपये कमाए जा सकते हैं. सुनने में यह आकर्षक लगता है, लेकिन सच्चाई इसके उलट है. पीआईबी फैक्ट चेक (PIB Fact Check) के अनुसार, यह वीडियो डिजिटल रूप से हेरफेर करके बनाया गया है और पूरी तरह से फर्जी है. वित्त मंत्री या भारत सरकार (Government of India) ने न तो ऐसा कोई निवेश प्लान (Investment Plan) शुरू किया है और न ही उसका समर्थन किया है. सीधे शब्दों में कहें तो यह एक घोटाला है जिसका मकसद लोगों को धोखा देकर पैसे ऐंठना है.

क्या है दावा?

वीडियो में एक योजना का नाम लेकर कहा जा रहा है कि थोड़ा सा निवेश करके बड़ी कमाई की जा सकती है. क्लिप में मंत्री के नाम और लोगो का इस्तेमाल करके यह भरोसा दिलाने की कोशिश की गई है कि सरकार भी इसका हिस्सा है.

फैक्ट चेक में क्या निकला?

पीआईबी ने कहा कि वीडियो एडिटेड (Edited Video) है. मूल क्लिप पर ऑडियो-वीडियो ओवरले के जरिए झूठे बयान चिपकाए गए हैं. इस तरह के किसी कार्यक्रम के बारे में किसी भी सरकारी पोर्टल (Government Portal) पर कोई आधिकारिक घोषणा, राजपत्र अधिसूचना या जानकारी नहीं है.

ऐसे घोटालों की पहचान कैसे करें?

1. अगर अविश्वसनीय रिटर्न का वादा किया जा रहा हो, तो तुरंत सतर्क हो जाएं. वैध निवेश योजनाएं कभी भी गारंटीशुदा और असामान्य मुनाफे का दावा नहीं करतीं.

2. लिंक पर क्लिक करने से पहले स्रोत की जांच करें. इसके अलावा आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर क्रॉस-चेक करें.

3. अगर आपसे अग्रिम शुल्क, ओटीपी, यूपीआई संग्रह या पैन/आधार के बारे में पूछा जाए, तो जानकारी साझा न करें.

4. संदिग्ध सामग्री की सूचना दें और परिवार व बड़ों को भी सूचित करें.

अगर आप फंस जाएं तो क्या करें?

लेनदेन की तुरंत बैंक या वॉलेट सहायता को सूचना दें. 1930 साइबर हेल्पलाइन या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें. स्क्रीनशॉट, चैट और लेन-देन की जानकारी सबूत के तौर पर सुरक्षित रखें.

असल बात यह है कि जो ऑफर इतने अच्छे लगते हैं कि सच नहीं लगते, वे असल में सच नहीं होते. भरोसा करने से पहले उनकी पुष्टि कर लें, तभी आपकी मेहनत की कमाई सुरक्षित रहेगी.