सावधान! क्या आपको भी आया 'नंबर बंद होने' का कॉल, TRAI अधिकारी बनकर आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकते हैं ठग

क्या आपके पास कभी ऐसी कोई कॉल आई है जिसमें किसी ने खुद को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) का अधिकारी बताया हो. और आपको यह धमकी दी हो कि आपका मोबाइल नंबर बंद कर दिया जाएगा. अगर हाँ, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यह एक धोखाधड़ी हो सकती है.

आजकल धोखेबाज़ लोगों को ठगने के लिए नए-नए तरीके अपना रहे हैं. इसी का एक नया तरीका है TRAI का अधिकारी बनकर कॉल करना. ये धोखेबाज़ आपको कॉल या मैसेज करके डराते हैं कि आपका मोबाइल नंबर किसी गैर-कानूनी काम में इस्तेमाल हुआ है और इसलिए इसे बंद कर दिया जाएगा. फिर वे आपसे पैसे ऐंठने की या आपकी निजी जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं.

सच्चाई क्या है

इस बारे में सरकार और TRAI ने साफ तौर पर बताया है कि:

TRAI कभी भी किसी ग्राहक को सीधे कॉल नहीं करता है. TRAI का काम नियम बनाना है, न कि व्यक्तिगत रूप से लोगों को फोन करके उनका नंबर बंद करने की धमकी देना.

TRAI ने किसी भी कंपनी या एजेंसी को अपनी ओर से ग्राहकों को कॉल करने का अधिकार नहीं दिया है.

अगर आपके मोबाइल नंबर से जुड़ी कोई भी समस्या है, जैसे बिल का भुगतान, KYC अपडेट या कोई और इस्तेमाल, तो आपकी मोबाइल कंपनी (जैसे Jio, Airtel, Vi) ही आपसे संपर्क करेगी, TRAI नहीं.

🚨 Don’t fall for phone call scams

Have you received a call claiming to be from the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI), warning that your mobile service will be suspended within 2 hours due to abnormal usage of your number? 📞⚠️#PIBFactCheck

❌ Beware! This is a… pic.twitter.com/2eTYM1Z7yy

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) June 25, 2025