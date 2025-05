Fact Check: सावधान! हर दिन ₹10,000 कमाने का झांसा देकर ठग रही हैं फर्जी वेबसाइटें, सरकार ने जारी किया अलर्ट

Fact Check: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक फर्जी वेबसाइट जोर-शोर से प्रचार कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई स्कीम लॉन्च की है, जिसके तहत आम नागरिक रोजाना ₹10,000 तक कमा सकते हैं. लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है. सरकार की तरफ से साफ किया गया है कि ऐसी कोई भी योजना सरकार ने शुरू नहीं की गई है. यह वेबसाइट पूरी तरह फर्जी और भ्रामक है. PIB Fact Check ने इस मामले को लेकर चेतावनी जारी की है. पीआईबी ने ट्वीट कर बताया कि यह वेबसाइट झूठ फैला रही है और लोगों को आर्थिक रूप से फंसाने की कोशिश कर रही है.

इस तरह की वेबसाइटें लोगों से नाम, पता, आधार नंबर, बैंक डिटेल्स जैसी निजी जानकारियां मांगती हैं, जिनका इस्तेमाल धोखाधड़ी के लिए किया जा सकता है.

🕵️‍♂️ #Fraudulent_Website_Alert

A #FAKE website is falsely claiming that Prime Minister Narendra Modi has launched a project allowing citizens to earn up to ₹10,000 per day.

🔍 #PIBFactCheck

📣 The Government of India has NOT made any such announcement.

⚠️ Be cautious! Do NOT… pic.twitter.com/Bf1Q4BhQPb

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) May 15, 2025