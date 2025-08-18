Mumbai Heavy Rain : मुंबई में बारिश के कारण जन जीवन प्रभावित, दादर,अंधेरी,घाटकोपर, मिठीबाई कॉलेज परिसर में सड़कों पर घुटने तक पानी, देखें VIDEO

मुंबई, महाराष्ट्र: मुंबई में जोरदार बारिश हो रही है. जिसके कारण लोगों का जीवन प्रभावित हो गया है. मुंबई के आसपास के इलाकों में सड़कों पर घुटने तक पानी होने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. दादर, घाटकोपर, अंधेरी, मिठीबाई कॉलेज परिसर में पानी में सड़के डूब चुकी है. हालांकि दोपहर की स्कूलों को छुट्टी दे दे गई थी, लेकिन काम करनेवाले और सरकारी नौकरी करनेवाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना पड़ रहा है. जिनका काम फिल्ड वर्क है, उन्हें और ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. मुंबई के आसपास के इलाकों में सड़क पर पानी जमा हो जाने की वजह से ट्रैफिक जाम की समस्या भी काफी बढ़ गई है.
सोशल मीडिया X पर @mumbaimatterz नाम के यूजर ने शहर के अलग अलग इलाकों में बारिश के वीडियो शेयर किए है.ये भी पढ़े:Mumbai Schools Holiday: मुंबई में मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़े! सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित
मुंबई के इलाकों में भारी बारिश
Waterlogging, Ghatkopar West, Ajmera Sikova Rd, off LBS Marg.@mybmc#MumbaiRains https://t.co/Ls5pMmdewk pic.twitter.com/DMxuuL1R2B
— मुंबई Matters™🇮🇳 (@mumbaimatterz) August 18, 2025
Dadar TT#MumbaiRains
🎥 © @Tejsh9pic.twitter.com/NsDx3otNZy https://t.co/f2LRbJSNdg
— मुंबई Matters™🇮🇳 (@mumbaimatterz) August 18, 2025
Waterlogging at Anushakti Nagar
Chembur #MumbaiRains
🎥 © @srinathiyer7pic.twitter.com/bjxkcnjJvj
— मुंबई Matters™🇮🇳 (@mumbaimatterz) August 18, 2025
Andheri W, Veera Desai Road, a chronic waterlogging spot #MumbaiRains
🎥 © @mandaliyavishal
Travel Safepic.twitter.com/Zl8QJXpQ2I https://t.co/uPSjzF4cQv
— मुंबई Matters™🇮🇳 (@mumbaimatterz) August 18, 2025
मौसम विभाग की चेतावनी
मौसम विभाग ने 18 अगस्त को शहर में और आसपास के जिलों में तेज बारिश की घोषणा की थी. अब मंगलवार 19 अगस्त को भी तेज बारिश का अलर्ट घोषित किया गया है. इसके साथ ही बीएमसी ने भी लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है.
अगले 48 घंटों में होगी तेज बारिश
मुंबई समेत कोंकण में अगले 48 घंटों में तेज बारिश का अलर्ट घोषित किया गया है. रात में मुंबई समेत आसपास के इलाकों में तेज बारिश के साथ तूफ़ान की भी आशंका जताई गई है. इसके साथ ही लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है.