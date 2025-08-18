Mumbai Heavy Rain : मुंबई में बारिश के कारण जन जीवन प्रभावित, दादर,अंधेरी,घाटकोपर, मिठीबाई कॉलेज परिसर में सड़कों पर घुटने तक पानी, देखें VIDEO

Credit-(X,@mumbaimatterz)

मुंबई, महाराष्ट्र: मुंबई में जोरदार बारिश हो रही है. जिसके कारण लोगों का जीवन प्रभावित हो गया है. मुंबई के आसपास के इलाकों में सड़कों पर घुटने तक पानी होने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. दादर, घाटकोपर, अंधेरी, मिठीबाई कॉलेज परिसर में पानी में सड़के डूब चुकी है. हालांकि दोपहर की स्कूलों को छुट्टी दे दे गई थी, लेकिन काम करनेवाले और सरकारी नौकरी करनेवाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना पड़ रहा है. जिनका काम फिल्ड वर्क है, उन्हें और ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. मुंबई के आसपास के इलाकों में सड़क पर पानी जमा हो जाने की वजह से ट्रैफिक जाम की समस्या भी काफी बढ़ गई है.

सोशल मीडिया X पर @mumbaimatterz नाम के यूजर ने शहर के अलग अलग इलाकों में बारिश के वीडियो शेयर किए है.

मुंबई के इलाकों में भारी बारिश

मौसम विभाग की चेतावनी

मौसम विभाग ने 18 अगस्त को शहर में और आसपास के जिलों में तेज बारिश की घोषणा की थी. अब मंगलवार 19 अगस्त को भी तेज बारिश का अलर्ट घोषित किया गया है. इसके साथ ही बीएमसी ने भी लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है.

अगले 48 घंटों में होगी तेज बारिश

मुंबई समेत कोंकण में अगले 48 घंटों में तेज बारिश का अलर्ट घोषित किया गया है. रात में मुंबई समेत आसपास के इलाकों में तेज बारिश के साथ तूफ़ान की भी आशंका जताई गई है. इसके साथ ही लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है.