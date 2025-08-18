Reel बनानी है, चाहे जान भले ही चली जाए...हरी मिर्च को गाजर-मूली की तरह चबा गया शख्स, लाइक्स और फॉलोअर्स पाने के लिए वायरल किया VIDEO

Photo- @Dinehshukla/X

Viral Video: सोशल मीडिया पर लाइक्स और फॉलोअर्स (Likes and Follows) पाने की होड़ ने युवाओं को खतरनाक रास्तों (Dangerous Stunts) पर धकेल दिया है. हर दिन कोई न कोई नया ट्रेंड वायरल (Viral Trend) होता है और लोग उसे फॉलो करने लगते हैं, चाहे वह कितना भी खतरनाक क्यों न हो. इन दिनों फिर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक कैमरे के सामने (On Camera) तीखी हरी मिर्च और तीखे मसाले खाता हुआ दिखाई दे रहा है. देखने वालों के लिए यह मजेदार हो सकता है, लेकिन असल में यह एक जानलेवा स्टंट (Deadly Stunts) है. इस वीडियो यूट्यूब (YouTube), इंस्टाग्राम (Instagram), फेसबुक (Facebook) और 'एक्स' (X) पर खूब शेयर किया जा रहा है, जिसे अब तक लाखों लोग देख चुक हैं.

नेटिजन्स (Netizens) इस वीडियो पर मजेदार कमेंट कर रहे हैं. इसके साथ ही सेहत को लेकर अपने सुझाव (Health Tips) भी दे रहे हैं.

रील बनाने के लिए सेहत से खिलवाड़

डॉक्टरों की सलाह

डॉक्टरों का कहना है कि ज़्यादा मिर्च और मसालों का सेवन शरीर के लिए जहर के समान है. इससे पेट में जलन, अल्सर, गैस्ट्रिक की समस्या और आंतों की गंभीर समस्याएं (Intestinal Problems) हो सकती हैं. कई मामलों में, रक्तचाप (Blood Pressure) में अचानक वृद्धि से दिल का दौरा (Heart Attack) भी पड़ सकता है. विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसे "फूड चैलेंज (Food Challenge)" से दूर रहना ही समझदारी है.

सेहत से बढ़कर कुछ नहीं

दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल कंटेंट की भूख लोगों को बेवजह जोखिम उठाने पर मजबूर कर रही है. पहले डांस और स्टंट के ट्रेंडिंग वीडियो (Trending Videos) आते थे, लेकिन अब खाने-पीने के ऐसे खतरनाक खेल वायरल हो रहे हैं. जिन युवाओं को लगता है कि इससे वे रातोंरात स्टार (Content Creator) बन जाएंगे, उन्हें समझ लेना चाहिए कि सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है.

जिंदगी बर्बाद होने से बचाएं

सोशल मीडिया (Social शedia) का सही इस्तेमाल तभी है जब यह आपको सकारात्मक दिशा में ले जाए. वरना, कुछ मिनटों का उत्साह आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद (Life Wasted) कर सकता है.