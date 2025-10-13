VIRAL VIDEO: '12 बजकर 1 सेकेंड पर कॉल करो, मिलेगा 21 हजार रुपये': धनतेरस पर युवक का अनोखा ऑफर वायरल

Dhanteras Viral Video 2025 (Photo- hariomsingh3624/Instagram)

Dhanteras Viral Video 2025: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक युवक धनतेरस पर लोगों को 21,000 रुपये मुफ्त (Free Gift) देने का दावा कर रहा है. लेकिन उसकी शर्त सुनकर हर कोई हैरान है. युवक कहता है कि जिसे भी यह इनाम चाहिए, उसे धनतेरस की रात ठीक 12 बजकर 01 सेकेंड पर उसे कॉल करना होगा. तभी वह "विजेता" को 21,000 रुपये का चेक देगा, ठीक वैसे ही जैसे अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) "कौन बनेगा करोड़पति" में इनाम देते हैं.

जब वीडियो (Viral Video) में एक और व्यक्ति उससे पूछता है कि क्या यह सच है, तो युवक पूरे आत्मविश्वास से जवाब देता है, "मेरा नंबर नोट कर लो." इस अजीबोगरीब ऑफर को लेकर सोशल मीडिया पर लोग खूब मज़ाक उड़ा रहे हैं.

ये भी पढें: Langur Attack Video: झारखंड के दुमका में लंगूर ने बाइक सवार पर किया हमला, बाल- बाल बची जान- देखें वीडियो

धनतेरस का बंपर ऑफर

View this post on Instagram A post shared by Hariom Singh Rajawat (@hariomsingh3624)

नेटिजन्स की प्रतिक्रिया

एक यूजर (Netizens Reaction) ने मजाक में लिखा, "भाई, धनतेरस तो 12:01 बजे खत्म हो जाएगा!" दूसरे ने कहा, ''12.1 सेकंड पर धनतेरस (Dhanteras) समाप्त हो जाएगी. एक और ने कमेंट किया, "इसे अपने उन दोस्तों को भेजो जो हर दिवाली (Diwali) पर मुफ्त उपहारों का इंतजार करते हैं."

वीडियो की पुष्टि होना बाकी

हालांकि यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि यह वीडियो (Viral Video) कहां और कब बनाया गया था, लेकिन दिवाली से पहले इसने इंटरनेट पर एक खुशनुमा माहौल बना दिया है. लोग इसे शेयर करके और अपने-अपने तरीके से कमेंट करके वीडियो का आनंद ले रहे हैं.