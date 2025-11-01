Bike Stunt Accident Video: रील का चस्का पड़ा भारी, बाइक पर स्टंट दिखाते हुए बुरी तरह गिरे लड़का-लड़की, देखें वायरल वीडियो

(Photo : X)

Couple Dangerous Bike Stunt: आजकल सोशल मीडिया पर 'फेमस' होने का नशा लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है. चंद लाइक्स और व्यूज के लिए लोग अपनी जान तक खतरे में डालने से नहीं चूक रहे. ऐसा ही एक खतरनाक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे.

इस वीडियो में एक लड़का और लड़की बाइक पर रील बनाने के चक्कर में एक खतरनाक स्टंट करते दिख रहे हैं, लेकिन उनका यह शौक उन्हीं पर भारी पड़ गया.

वीडियो में क्या दिखा?

वायरल हो रहे इस वीडियो में एक लड़का तेज रफ्तार में बाइक चला रहा है, जिसके पीछे एक लड़की बैठी है. रील बनाने के जोश में लड़के ने अचानक बाइक का अगला पहिया हवा में उठा दिया (जिसे 'व्हीलिंग' कहते हैं). लड़की भी पीछे बैठकर किसी तरह खुद को संभाले हुए थी.

लड़का कुछ दूर तक बाइक को एक पहिए पर भगाता रहा, लेकिन जैसे ही उसने बाइक को वापस नीचे लाने की कोशिश की, उसका बैलेंस बिगड़ गया.

72% Bikers are idiots No proof needed 😭 pic.twitter.com/YpZ4aGrC6G — Kreately.in (@KreatelyMedia) October 31, 2025

रील बनते-बनते हो गया बड़ा हादसा

बैलेंस बिगड़ते ही लड़का और लड़की, दोनों ही बड़ी बेरहमी से चलती सड़क पर गिर पड़े. टक्कर इतनी जोरदार थी कि उनके पीछे आ रही एक और बाइक भी संभल नहीं पाई और वो भी इस हादसे का शिकार हो गई. यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर खूब शेयर की जा रही है.

लोग बोले- 'फेमस होने के लिए जान दे रहे हैं'

यह वीडियो देखकर इंटरनेट पर लोग बहुत गुस्से में हैं. लोगों का कहना है कि फेमस होने के लिए इस तरह अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालना सरासर बेवकूफी है.

एक यूजर ने लिखा, "इस 'वन व्हीलिंग' की आदत ने न जाने कितनी जानें ली हैं. ये लोग इसे एडवेंचर समझते हैं, लेकिन अपने परिवार की खुशियों को दांव पर लगा देते हैं."

एक और ने लिखा, "बिना हेलमेट के सिर के बल सड़क पर गिरना. इसका दर्द जिंदगी भर याद रहेगा."

एक आदमी ने ताना मारते हुए लिखा, "पहले लोग मेहनत करके नाम कमाते थे, अब जान देकर ट्रेंड में आना चाहते हैं."

ज्यादातर लोगों ने मांग की है कि ऐसे लापरवाह लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और गाड़ी चलाते समय वीडियो बनाने पर पूरी तरह रोक लगनी चाहिए.

कहां का है ये वीडियो?

यह वीडियो लाखों बार देखा जा चुका है, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि यह घटना आखिर कहां की है. कई लोग कमेंट्स में दावा कर रहे हैं कि यह वीडियो पाकिस्तान का है, हालांकि इस बात की कोई पक्की जानकारी नहीं मिली है.