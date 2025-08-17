Brett Lee On Ravindra Jadeja Sword Celebration: ब्रेट ली को डर, तलवारबाजी वाले सेलिब्रेशन से चोटिल हो सकते हैं रवींद्र जडेजा

रवीन्द्र जड़ेजा (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Brett Lee On Ravindra Jadeja Sword Celebration: आपने रवींद्र जडेजा को मैदान पर अक्सर बल्ले को तलवार की तरह लहराकर जश्न मनाते हुए देखा होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली ने जड्डू को सावधान किया है कि इससे उनके रोटेटर कफ की मांसपेशी चोटिल हो सकती है. ब्रेट ली ने रविवार को अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "मुझे लगता है कि जडेजा के चोटिल होने का एकमात्र कारण तलवारबाजी के अंदाज वाला सेलिब्रेशन हो सकता है, जिससे उनके दौरान कंधे की मांसपेशी (रोटेटर कफ) को चोट पहुंच सकती है. हालांकि, मुझे यह सेलिब्रेशन बहुत पसंद है, लेकिन उन्हें शरीर का ख्याल रखना चाहिए. इसे ज्यादा जोर से नहीं करना चाहिए." जानिए कौन हैं संदीप पाटिल? 1983 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य, जिनकी कोचिंग में केन्या ने पहली बार खेला सेमीफाइनल

रवींद्र जडेजा भारत के लिए 85 टेस्ट मुकाबलों में 3,886 रन बनाने के साथ 330 विकेट भी ले चुके हैं. ब्रेट ली का मानना है कि जड्डू टीम की ओर से टेस्ट मुकाबलों का शतक लगाएंगे.

उन्होंने कहा, "इसके लिए जडेजा को लगभग 15 टेस्ट और खेलने हैं, जिसमें करीब दो साल का समय लगेगा. मुझे लगता है कि वह 100 टेस्ट मुकाबलों का आंकड़ा पार कर लेंगे. मेरे हिसाब से वह अब तक के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर में से एक हैं. 36 साल के होने के बावजूद, वह अभी भी कुछ और साल खेल सकते हैं."

ब्रेट ली ने कहा, "जडेजा के पास वह सब कुछ है, जिसकी एक क्रिकेटर को जरूरत होती है. मुझे लगता है कि वह हर कसौटी पर खरे उतरते हैं. उनकी तकनीक सरल है. वह दौड़कर आते हैं और सटीक गेंदबाजी करते हैं। जरूरत पड़ने पर सही लाइन और लेंथ पकड़ते हैं. अपने ओवर जल्दी निपटा लेते हैं। 36 साल की उम्र में वह फिट हैं. अगर आप हर गुण को मिलाकर सबसे बेहतरीन खिलाड़ी चुनें, तो जडेजा सबसे ऊपर होंगे."

रवींद्र जडेजा ने इंग्लैंड के खिलाफ हालिया सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए 516 रन बनाए, जिसमें एक शतक और पांच अर्धशतक शामिल थे.