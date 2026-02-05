Tilak Varma Gets Angry At Arshdeep Singh: आखिर अर्शदीप सिंह पर क्यों भड़क गए तिलक वर्मा? ड्रेसिंग रूम से जुड़ा हैं मामला; सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

भारत (Photo Credit: X Formerly Twitter)

मुंबई: आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के वार्म-अप मैच के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने प्रशंसकों के बीच हलचल मचा दी है. इस वीडियो में युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह द्वारा बिना अनुमति के फिल्माए जाने पर स्पष्ट रूप से नाराज दिख रहे हैं। यह घटना भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच बुधवार को मुंबई में खेले गए वार्म-अप मैच के तुरंत बाद की है. IND vs PAK Match, ICC T20 World Cup 2026: पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार पर फिर जताई अडिगता, पीएम शहबाज़ शरीफ का बड़ा बयान (Watch Video)

क्या है पूरा मामला?

वायरल हुए वीडियो में, तिलक वर्मा ड्रेसिंग रूम में खाना खाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तभी अर्शदीप सिंह उन्हें अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं. तिलक वर्मा को इस पर आपत्ति जताते हुए और अर्शदीप से रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए कहते हुए देखा जा सकता है. उनके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी, जिससे यह कयास लगाए जाने लगे कि टीम के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है. इस वीडियो में ईशान किशन भी मौजूद थे, जो इस पूरी बातचीत का हिस्सा थे.

प्रैंक या वास्तविक नाराजगी?

हालांकि, कई मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं के अनुसार, इस घटना को खिलाड़ियों के बीच एक हल्के-फुल्के मजाक या प्रैंक के तौर पर देखा जा रहा है. अर्शदीप सिंह और तिलक वर्मा के बीच गहरी दोस्ती जगजाहिर है, और वे अक्सर एक-दूसरे के साथ मजाक करते नजर आते हैं. तिलक वर्मा हाल ही में अर्शदीप सिंह के यूट्यूब व्लॉग में भी दिखाई दिए थे, जो टीम के भीतर दोस्ताना माहौल का संकेत देता है. ईशान किशन ने भी इस दौरान तिलक के शब्दों को मजाकिया अंदाज में मोड़कर माहौल को हल्का करने की कोशिश की.

मैदान पर तिलक का शानदार प्रदर्शन

ड्रेसिंग रूम की इस कथित हलचल के बावजूद, तिलक वर्मा ने मैदान पर शानदार प्रदर्शन किया. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वार्म-अप मैच में उन्होंने चोट से वापसी करते हुए सिर्फ 19 गेंदों में 45 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें तीन चौके और तीन छक्के शामिल थे. उनकी यह पारी आगामी टी20 विश्व कप में टीम इंडिया के लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उनकी क्षमता को दर्शाती है. तिलक वर्मा ने हाल ही में एक मामूली सर्जरी के बाद वापसी की है, और यह पारी उनके लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाली साबित हुई है.

यह घटना एक बार फिर दिखाती है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो को हमेशा उसकी पूरी पृष्ठभूमि के साथ समझना कितना महत्वपूर्ण है. जहां एक तरफ वीडियो में तिलक वर्मा की नाराजगी स्पष्ट थी, वहीं दूसरी तरफ खिलाड़ियों के बीच के मजबूत बंधन और हल्के-फुल्के माहौल को देखते हुए इसे एक साधारण प्रैंक के रूप में देखा जा रहा है. भारतीय टीम अब 7 फरवरी को अमेरिका के खिलाफ अपने टी20 विश्व कप अभियान की शुरुआत करने के लिए तैयार है, और उम्मीद है कि ड्रेसिंग रूम का यह दोस्ताना माहौल मैदान पर भी टीम के प्रदर्शन में सकारात्मक रूप से झलकेगा.