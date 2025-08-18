Nanded Heavy Rain: नांदेड जिले में भारी बारिश ने मचाई तबाही, कई गांव डूबे, 40 से 50 मवेशियों की हुई मौत, सामने आया भयावह नजारा; VIDEO

Credit-(X,@medineshsharma)

नांदेड,महाराष्ट्र: महाराष्ट्र के कई हिस्सों में जोरदार बारिश हो रही है. जिसके कारण जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है. पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटना सामने आई थी. जिसके कारण काफी नुकसान हुआ था. अब नांदेड जिले में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है. लगातार हो रही बारिश के कारण कई गांव पानी में डूब चुके है. जिले के मुखेड़ तहसील के 5 से 6 गांव पानी में डूब चुके है तो वही ये भी जानकारी सामने आई है की इस बारिश के कारण करीब 40 भैसों की भी मौत हो चुकी है. इस बारिश के कारण फसलों का का भी काफी नुकसान हुआ है. हजारों हेक्टर खेती पानी में समा चुकी है. इस बारिश का भयावह वीडियो सामने आया है. जहांपर देख सकते है की लोगों के घर पानी में पूरी तरह से डूब चुके है.

एनडीआरएफ की टीम भी बचाव कार्य में लगी हुई है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @medineshsharma नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

नांदेड जिले में भारी बारिश

नांदेड में भारी बारिश से लोगों का जीवन प्रभावित

नांदेड जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों का दैनिक जीवन प्रभावित हो चूका है. कई गांव पानी में डूबने के कारण एनडीआरएफ की टीम ने बचाव कार्य शुरू किया है और लोगों को बाहर निकाला जा रहा है. मवेशियों से लेकर फसलों तक का बड़ी तादाद में नुकसान हो चूका है.

सड़कों पर पानी भरा

जिले की सड़कों पानी भरने की वजह से यातायात भी प्रभावित हुआ है. इस वीडियो में देख सकते है की एक कार भी पानी में डूब चुकी है और उसे बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है. लेंडी डैम के बैकवाटर के कारण ये पानी गांव में घुसने की जानकारी भी सामने आई है. प्रशासन ने सभी को अलर्ट रहने के लिए कहा है.