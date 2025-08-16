VIDEO: 'मैं फिल्म की हीरोइन हूं.. चेन्नई में कुली मूवी देखने गई श्रुति हासन को गेट पर सिक्योरिटी गार्ड ने रोका, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

Credit-(Instagram,Bollywood News)

चेन्नई, तमिलनाडु: सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'कुली ' रिलीज हो चुकी है और इस फिल्म का क्रेज साउथ में अलग ही लेवल का देखने को मिल रहा है. इस फिल्म में एक्ट्रेस श्रुति हासन भी है और उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.श्रुति हासन रिलीज़ के दिन अपने दोस्तों संग चेन्नई के वेट्री थिएटर में फिल्म का पहला शो देखने पहुंचीं. लेकिन यहां उनके साथ एक दिलचस्प घटना घटी.जैसे ही श्रुति की कार थिएटर परिसर में दाखिल होने लगी, वहां तैनात एक सुरक्षा गार्ड ने उन्हें रोक दिया. गार्ड उन्हें पहचान नहीं पाया और गाड़ी को आगे बढ़ने से रोक दिया. इस पर कार में बैठीं श्रुति और उनके दोस्त जोर-जोर से हंसने लगे.

इसका वीडियो सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम पर Bollywood News नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Udhayanidhi Stalin Watches Rajinikanth’s Coolie: उदयनिधि स्टालिन को खूब पसंद आई रजनीकांत की ‘कुली’, कहा- आनंद आ गया

फिल्म एक्ट्रेस श्रुति हासन को थिएटर में रोका

View this post on Instagram A post shared by Bollywood News (@bolly_newssss)

श्रुति का मजाकिया जवाब

इस दौरान श्रुति हासन ने गुस्सा करने के बजाय हंसते हुए गार्ड से कहा ,'मैं इस फिल्म में हूं.मुझे अंदर जाने दीजिए अन्ना. मैं हीरोइन हूं सर.उनका यह जवाब सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हंसी से लोटपोट हो गए और बाद में गार्ड ने उन्हें अंदर जाने दिया.

फैंस ने की जमकर तारीफ

वीडियो सामने आने के बाद प्रशंसकों ने श्रुति हासन की खूब सराहना की. उन्होंने उनकी सहजता और सेंस ऑफ ह्यूमर की तारीफ की. लोगों ने कहा कि श्रुति ने बिना किसी नाराज़गी के हल्के-फुल्के अंदाज़ में इस स्थिति को संभालकर अपने डाउन-टू-अर्थ स्वभाव का परिचय दिया.