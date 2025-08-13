Udhayanidhi Stalin Watches Rajinikanth's Coolie: उदयनिधि स्टालिन को खूब पसंद आई रजनीकांत की 'कुली', कहा- आनंद आ गया

चेन्नई, 13 अगस्त : सुपरस्टार रजनीकांत की आने वाली फिल्म 'कुली' जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म की रिलीज से पहले इसे तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने देखा. उन्होंने इस फिल्म की तारीफ की है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 'कुली' का रिव्यू लिखा. उनके इस ट्वीट से पता चलता है कि स्टालिन को ये मूवी कितनी पसंद आई.

उदयनिधि स्टालिन ने लिखा, "मुझे हमारे सुपरस्टार रजनीकांत सर को फिल्म इंडस्ट्री में शानदार 50 साल पूरे करने पर बधाई देते हुए बेहद खुशी हो रही है. मुझे कल रिलीज हो रही उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'कुली' को देखने का मौका मिला. मुझे इस दमदार और मनोरंजक फिल्म में भरपूर आनंद आया और मुझे यकीन है कि यह दुनिया भर के दर्शकों का दिल जीत लेगी. उन्होंने आगे लिखा, "रजनीकांत सर, सन पिक्चर्स, सत्यराज सर, लोकेश, आमिर खान सर, नागार्जुन सर, निम्मा उपेंद्र सर, अनिरद्ध ऑफिशियल, सौबिन शाहिर, श्रुति हासन और इस फिल्म से जुड़ी पूरी टीम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं."

रजनीकांत की इस फिल्म ‘कुली’ से लोगों को काफी अपेक्षाएं हैं. बताया जा रहा है कि यह सबसे अधिक देशों में रिलीज होने वाली तमिल फिल्म भी है. लोकेश कनकराज की एक्शन एंटरटेनर फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. हंसिनी एंटरटेनमेंट, जो इंटरनेशनल फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन में बड़ा नाम है, फिल्म को वैश्विक स्तर पर रिलीज करने जा रहा है. यहां तक कहा जा रहा है कि उनका प्लान 100 से अधिक देशों में इसे रिलीज करने का है.

रजनीकांत के अलावा फिल्म में नागार्जुन, सत्यराज, आमिर खान, उपेंद्र और श्रुति हासन जैसे बड़े स्टार्स भी हैं. अनिरुद्ध ने इसके म्यूजिक को कंपोज किया है. यह उनकी लोकेश के साथ चौथी फिल्म है. फिल्म में रजनीकांत और सत्यराज की जोड़ी करीब 38 साल बाद साथ दिखाई देगी. फिल्म को सेंसर बोर्ड ने ए सर्टिफिकेट दिया है. फिल्म का क्रेज ऐसा है कि सिंगापुर की एक कंपनी ने इसे देखने के लिए अपने कर्मचारियों को पेड हॉलीडे देने का ऐलान किया. इसकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी.