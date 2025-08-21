Coolie Box Office Collectio: सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'कुली' ने 7 दिन में कमाए 222.5 करोड़ रुपये

यह रजनीकांत की सबसे बड़ी ओपनर होने के बावजूद, बॉक्स ऑफिस पर अब धीमी पड़ गई है. (Photo Credits: X)

Coolie Box Office Collection Day 7: सुपरस्टार रजनीकांत ( Rajinikanth) की फिल्म 'कुली' को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुए एक हफ्ता पूरा हो गया है. इन सात दिनों में फिल्म ने देश भर में सभी भाषाओं को मिलाकर ₹222.5 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. बुधवार को, यानी रिलीज़ के सातवें दिन, फिल्म ने सभी भाषाओं में ₹6.50 करोड़ कमाए. यह मंगलवार के कलेक्शन (₹9.5 करोड़) के मुकाबले एक बड़ी गिरावट है.

फिल्म की कमाई में पहले दिन के बाद से ही कमी देखी जा रही है. तमिल भाषा में फिल्म की कमाई लगातार घटी है और हिंदी में भी पहले हफ्ते के आंकड़े कुछ खास अच्छे नहीं रहे हैं.

'कुली' स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले, 14 अगस्त को रिलीज़ हुई थी. फिल्म ने पहले दिन ₹65 करोड़ की शानदार ओपनिंग की थी, जिसमें से अकेले तमिल भाषा से ₹44.5 करोड़ आए थे. दूसरे दिन फिल्म ने देश में ₹54.75 करोड़ का कलेक्शन किया.

फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है. ऐसा माना जा रहा है कि लोगों की राय का असर फिल्म के वीकेंड कलेक्शन पर पड़ा, जिसके चलते शनिवार को फिल्म सिर्फ ₹39.5 करोड़ ही कमा पाई.

कुछ रिकॉर्ड जो बने और टूटने से रह गए

'कुली' रजनीकांत के करियर की अब तक की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बन गई है.

हालांकि, यह तमिल सिनेमा की सबसे बड़ी ओपनर बनने से चूक गई. यह रिकॉर्ड विजय की फिल्म 'लियो' के नाम है, जिसने पहले दिन ₹66 करोड़ कमाए थे.

फिल्म 'कुली' के बारे में कुछ खास बातें

इस फिल्म को लोकेश कनगराज ने डायरेक्ट किया है और यह रजनीकांत की 171वीं फिल्म है. फिल्म में नागार्जुन, श्रुति हासन, उपेंद्र और सत्यराज जैसे बड़े कलाकार भी हैं. आमिर खान ने भी फिल्म में एक कैमियो किया है. फिल्म को सन पिक्चर्स ने प्रोड्यूस किया है.

बॉक्स ऑफिस पर टक्कर

'कुली' का मुकाबला ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म 'वॉर 2' से है. हालांकि, रिलीज़ के एक हफ्ते बाद, दोनों ही बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक कमाई करने में नाकाम रही हैं.