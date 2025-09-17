PM Modi 75th Birthday: रजनीकांत से लेकर मोहनलाल तक, इन साउथ सुपरस्टार्स ने प्रधानमंत्री मोदी को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं

नई दिल्ली, 17 सितंबर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के 75वें जन्मदिन पर देश-विदेश से बधाइयों का सिलसिला जारी है. जहां एक ओर आम जनता से लेकर राजनीतिक हस्तियां अपने-अपने तरीके से शुभकामनाएं दे रही हैं, वहीं देश की फिल्म इंडस्ट्री भी पीएम मोदी के इस खास दिन को सेलिब्रेट कर रही है. साउथ फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज सितारों ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति सम्मान जताते हुए उन्हें दिल से शुभकामनाएं दी हैं.

तेलुगु सिनेमा के लोकप्रिय अभिनेता विजय देवरकोंडा ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर बधाई देते हुए लिखा, ''हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं. आप हमेशा ऊर्जा से भरे रहते हैं. आप स्वस्थ रहें और आने वाले कई वर्षों तक यूं ही ऊर्जा से भरपूर रहें.'' दक्षिण भारतीय फिल्मों के मेगास्टार कोनिडेला चिरंजीवी ने भी प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दीं. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, "जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी. मैं प्रार्थना करता हूं कि आपको अच्छा स्वास्थ्य, शक्ति और शांति प्राप्त हो ताकि आप भारत को प्रगति और गौरव की नई ऊंचाइयों तक ले जाते रहें." यह भी पढ़ें : PM Modi Birthday: पीएम मोदी का 75वां जन्मदिन, आमिर खान, अजय देवगन और शाहरूख खान ने दी शुभकामनाएं, VIDEO संदेश में कही दिल छू लेने वाली बातें

दक्षिण के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक रजनीकांत ने भी अपने शुभकामना संदेश में प्रधानमंत्री के प्रति गहरा सम्मान जाहिर किया. उन्होंने लिखा, ''सबसे सम्माननीय, माननीय और मेरे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य, मानसिक शांति और भारत का नेतृत्व करने के लिए अटूट शक्ति की कामना करता हूं.'' राम चरण ने एक्स प्लेटफॉर्म पर अपनी पोस्ट में लिखा, "हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 75वें जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं. ईश्वर आपको उत्तम स्वास्थ्य, शक्ति और राष्ट्र सेवा में निरंतर सफलता प्रदान करें."

इनके अलावा, मलयालम सिनेमा के दिग्गज अभिनेता मोहनलाल ने लिखा, "हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं. ईश्वर आपको उत्तम स्वास्थ्य, खुशहाली और हमारे देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए निरंतर शक्ति प्रदान करें."