बैंगलोर में रजनीकांत की फिल्म 'कुली' का टिकट ₹2000 और चेन्नई में बस ₹57, क्या है कीमतों का गणित?

रजनीकांत (Photo: X|@sunpictures)

लोकेश कनगराज (Lokesh Kanagaraj) द्वारा निर्देशित और सुपरस्टार रजनीकांत (Rajinikanth) की फिल्म 'कुली’ (Coolie) को लेकर प्रशंसकों में जबरदस्त उत्साह है. यह फिल्म न केवल तमिल सिनेमा की बल्कि 2025 की सबसे बड़ी रिलीज़ में से एक मानी जा रही है. 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली इस फिल्म की एडवांस बुकिंग पहले ही कई शहरों में शुरू हो चुकी है, जिनमें मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, कोच्चि और चंडीगढ़ शामिल हैं. फिल्म ने एडवांस बुकिंग के पहले 30 मिनट में ही 10,000 टिकटों की बिक्री के साथ रिकॉर्ड बना दिया है, जिससे इसके लिए दर्शकों की बेसब्री का अंदाज़ा लगाया जा सकता है. हालांकि, हैदराबाद जैसे बड़े बाजार में अब तक बुकिंग शुरू नहीं हुई है, जिससे वहां के फैन्स थोड़े निराश हैं. यह भी पढ़ें; Udaipur Files Release: 'उदयपुर फाइल्स' 4,500 सिनेमाघरों में रिलीज, जानें इस फिल्म पर क्यों मचा बवाल

चेन्नई (तमिलनाडु) में क्यों सिर्फ ₹57 ररुपये टिकट के दाम?

सरकारी नियंत्रण: तमिलनाडु सरकार ने तमिल फिल्मों के टिकट रेट पर सख्त सीमा लगा रखी है. आमतौर पर, सिंगल स्क्रीन में ₹50–₹60 और मल्टीप्लेक्स में ₹150–₹190 तक ही कीमत ली जा सकती है. सरकार का मकसद है कि आम लोग भी आसानी से थिएटर में फिल्म देख सकें. रजनीकांत जैसे स्टार की फिल्म को ज्यादा से ज्यादा लोग बड़े पर्दे पर देख सकें, इसलिए कीमतें कम रखी जाती हैं.

बैंगलोर (कर्नाटक) में टिकट की कीमत ₹2000 क्यों?

कर्नाटक सरकार ने ₹200 की सीमा का प्रस्ताव दिया है, लेकिन फिलहाल कोई नियम लागू नहीं हुआ है. इसलिए मल्टीप्लेक्स और थिएटर मालिक अपने हिसाब से डायनामिक प्राइसिंग (demand के अनुसार कीमत बढ़ाना) कर रहे हैं. प्रीमियम सीटें और लोकेशन के अनुसार भी पैसे लिए जा रहे हैं. बैंगलोर के MG रोड जैसे पॉश इलाकों में Recliner, Lounge जैसी लक्ज़री सीटें ₹1500–₹2000 तक बिक रही हैं.

डिमांड बहुत ज़्यादा: रजनीकांत की फिल्म की क्रेज़ और कम स्क्रीन उपलब्धता के कारण कीमतें और चढ़ गईं हैं.

टिकट की कीमतें:

दिल्ली:

फिल्म की टिकट कीमतों में शहरों के बीच बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है, एमएसएक्स सिनेमा में टिकट ₹180 से शुरू हो रहा है. सेलेक्ट सिटी वॉक में रिक्लाइनर सीट के लिए ₹1000 तक, सुबह 6-7 बजे के शो में भी कुछ जगहों पर ऊंची कीमतें देखी गईं.

बेंगलुरु:

एमजी रोड के गोल्ड रिक्लाइनर – ₹2000

गोल्ड सीट – ₹1500

सिल्वर/लाउंज – ₹1000

टावरेकेरे के लक्ष्मी सिनेमा में डायमंड क्लास – ₹1000, गोल्ड – ₹800

औसतन सुबह के शो ₹300–₹500 के बीच

चेन्नई:

चेन्नई में अधिकांश शो हाउसफुल हैं. टिकट की शुरुआती कीमत – ₹57, प्रीमियम सीट – ₹190 सबसे कम कीमत वाले प्रमुख बाजारों में से एक है.

कोलकाता, मुंबई:

मल्टीप्लेक्स में ₹300 से ₹700 के बीच. कुछ प्राइम लोकेशन पर ₹900+ तक भी टिकट के दाम हैं.

सरकारी नियमन की बात करें तो कर्नाटक के 2025-26 बजट में सभी शो के लिए अधिकतम टिकट कीमत ₹200 तय करने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई अंतिम आदेश जारी नहीं हुआ है.

वॉर 2’ से टकराव के कारण शोज़ और स्क्रीन पर असर

कुली को एक और बड़ी फिल्म से टक्कर मिल रही है और वो है 'वॉर 2', जिसमें ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर लीड में हैं. उत्तर भारत में कुली को 90% सिंगल स्क्रीन खोनी पड़ीं. कई शहरों में प्राइम-टाइम शो 'वॉर 2' को दिए गए. फिर भी, कुली ने एक 8-सप्ताह की थिएट्रिकल विंडो चुनी है, जो इसे ओटीटी रिलीज़ से पहले मजबूत थिएटर रन देती है.

‘कुली’ की स्टार कास्ट बेहद प्रभावशाली है:

रजनीकांत (लीड रोल)

नागार्जुन

उपेंद्र

सौबिन शाहिर

पूजा हेगड़े

सत्यराज

लोकेश कनगराज की स्टाइलिश डायरेक्शन और मल्टीस्टार पावर फिल्म को एक पैन-इंडिया ब्लॉकबस्टर बनाने की क्षमता रखती है.

‘कुली’ टिकट बुकिंग में जो क्रेज़ देखा जा रहा है, वह दर्शाता है कि यह फिल्म सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं, बल्कि अखिल भारतीय उत्सव बन चुकी है. क्या आपने अपनी सीट बुक की है? अगर नहीं, तो जल्द करें, क्योंकि टिकट विंडो पर रजनी फैंस की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है.