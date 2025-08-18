राज कुंद्रा की किडनी डोनेट करने की इच्छा पर ट्रोल्स का हमला, प्रेमानंद महाराज के लिए जताई थी सहानुभूति

प्रेमानंद महाराज, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा (Photo: YouTube)

मुंबई, 18, अगस्त: अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति, व्यवसायी राज कुंद्रा, हाल ही में वृंदावन में आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद महाराज के आश्रम पहुंचे, जहां दोनों ने गुरु से आशीर्वाद लिया और उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई. सोशल मीडिया पर इस मुलाकात का एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें राज कुंद्रा गुरु प्रेमानंद को अपनी किडनी देने की पेशकश करते नजर आ रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि राज और शिल्पा ध्यानपूर्वक प्रेमानंद महाराज की बातें सुन रहे हैं, जब वे अपनी बिगड़ती सेहत और किडनी फेल होने की बात साझा करते हैं. गुरु बताते हैं कि वे बीते 10 वर्षों से इस बीमारी से जूझ रहे हैं और अब दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं. यह सुनकर राज कुंद्रा भावुक हो उठते हैं और कहते हैं, "मैं पिछले दो सालों से आपको फॉलो कर रहा हूं. आपके वीडियो मेरे हर डर और संशय को दूर कर देते हैं. आप मेरे लिए प्रेरणा हैं. अगर मैं आपकी मदद कर सकता हूं, तो मैं अपनी एक किडनी देने को तैयार हूं."

शिल्पा इस पर थोड़ी हैरान दिखाई देती हैं, लेकिन गुरु प्रेमानंद मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं,"मेरे लिए इतना ही बहुत है कि आप खुश रहें. जब तक ऊपर से बुलावा नहीं आता, हम एक किडनी के लिए इस दुनिया से नहीं जाएंगे. लेकिन आपकी इस सद्भावना को मैं हृदय से स्वीकार करता हूं."

राज कुंद्रा ने प्रेमानंद महाराज को अपनी एक किडनी देने की पेशकश की

हालांकि राज कुंद्रा द्वारा प्रेमानंद महाराज को किडनी देने की पेशकश ने कई लोगों को भावुक कर दिया, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिलीं. कुछ यूज़र्स ने इसे एक "पीआर स्टंट" करार दिया और इसे उनकी छवि सुधारने की कोशिश बताया. आलोचनाओं के बढ़ने पर राज कुंद्रा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक नोट साझा कर ट्रोल्स को जवाब दिया.

राज कुंद्रा ने ट्रोल्स को दिया जवाब

"हम कितनी अजीब दुनिया में रहते हैं, जब कोई किसी की जान बचाने के लिए अपना एक हिस्सा देने का निर्णय लेता है, तो उसे पीआर स्टंट कहकर मज़ाक उड़ाया जाता है. अगर करुणा एक स्टंट है, तो दुनिया को इसकी ज़रूरत है. अगर मानवता एक रणनीति है, तो काश ज़्यादा लोग इसे अपनाएं.

मैं मीडिया या ट्रोल्स द्वारा मुझ पर लगाए गए लेबल से परिभाषित नहीं होता. मेरा अतीत मेरे वर्तमान विकल्पों को रद्द नहीं करता, और मेरे वर्तमान इरादे आपके संदेह के तराजू पर तौले जाने के लिए नहीं हैं." "कम जज करो, ज़्यादा प्यार करो, क्या पता तुम किसी की जान ही बचा लो."

हालांकि, इस भावुक प्रतिक्रिया के बावजूद, ट्रोलिंग थमी नहीं. कई सोशल मीडिया यूज़र्स ने एक बार फिर उन्हें ₹60 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले को लेकर घेरा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी पर मुंबई के एक व्यवसायी से लगभग ₹61 करोड़ की ठगी का आरोप है. इस जोड़े ने इन आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें “निराधार और दुर्भावनापूर्ण” बताया है.

अब यह देखना दिलचस्प होगा कि यह मामला आगे क्या मोड़ लेता है? क्या यह केवल एक सोशल मीडिया तूफ़ान तक सीमित रहेगा, या फिर इससे कानूनी जांच में भी तेजी आएगी.