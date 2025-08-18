उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां टोल टैक्स को लेकर हुए विवाद के बाद भारतीय सेना के एक जवान के साथ टोल प्लाजा कर्मचारियों ने बर्बरता की. मामला मेरठ के भूनी टोल प्लाजा का है, जहां रविवार, 17 अगस्त की रात करीब 8 बजे सरूरपुर थाना क्षेत्र में यह घटना घटी. आरोप है कि कहासुनी के बाद टोल कर्मियों ने सेना के जवान को खंभे से बांध दिया और उसकी बेरहमी से पिटाई की. इस पूरी घटना का एक विचलित कर देने वाला वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें आठ से दस टोल कर्मचारी जवान को घेरकर मारते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. यह भी पढ़ें: Palamu Shocker: शादीशुदा गर्लफ्रेंड से मिलने उसके घर गया था युवक, परिजनों ने रस्सी से घोंट दिया गला; चार गिरफ्तार

टोल प्लाजा पर सेना के जवान से बर्बरता, खंभे से बांधकर की पिटाई

#मेरठ के कपिल कश्मीर में तैनात भारतीय सेना के जवान है छुट्टी खत्म होने पर ज्वाइनिंग के लिए घर से निकले और टोलप्लाजा पर जाम में फंस गए टोल पर जल्द निकलने की रिक्वेस्ट की तो उनके साथ गुंडागर्दी हुई. टोलप्लाजा के गुंडों ने उन्हें लात घूंसा, लाठी से तालिबानी अंदाज में पीटा है pic.twitter.com/kINHa9HHDY — Narendra Pratap (@hindipatrakar) August 17, 2025

वीडियो वायरल होने के बाद मेरठ पुलिस ने जारी किया बयान..

