Palamu Shocker: शादीशुदा गर्लफ्रेंड से मिलने उसके घर गया था युवक, परिजनों ने रस्सी से घोंट दिया गला; चार गिरफ्तार

Palamu Shocker: झारखंड (Jharkhand) के पलामू जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां प्रेमिका के परिजनों ने 22 वर्षीय युवक की गला दबाकर हत्या (Murder by Strangulation) कर दी और फिर शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया. घटना मेदिनीनगर के जोगियाही इलाके (Jogiahi area of Medininagar) की बताई जा रही है. शव मिलने के बाद पहले इसे रेल हादसा माना गया, क्योंकि ट्रेन की चपेट में आने से शव दो हिस्सों में बंट गया था. लेकिन जब मृतक के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की, तो सच सामने आया कि यह हादसा नहीं, बल्कि हत्या थी.

पांच साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग

पुलिस के मुताबिक, मृतक अमरेंद्र सिंह उर्फ बबलू (Deceased Amarendra Singh Alias Bablu) का उस लड़की से करीब पांच साल से प्रेम प्रसंग (Love affair) चल रहा था. 2022 में लड़की की किसी और से शादी हो जाने के बाद भी दोनों का रिश्ता जारी रहा. लड़की के परिवार वाले शुरू से ही इस रिश्ते के खिलाफ थे और इसी रंजिश के चलते यह घटना घटी.

रस्सी से गला घोंटकर हत्या

पुलिस जांच में पता चला है कि 15 अगस्त की रात अमरेंद्र अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा था. तभी परिवार वालों ने उसे पकड़ लिया और घर के अंदर ले जाकर रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद मामले को दुर्घटना दिखाने के लिए शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया.

चार लोग गिरफ्तार

पुलिस ने मौके से हत्या में प्रयुक्त रस्सी, एक तौलिया, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद की है. इस मामले में लड़की के परिवार के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है. फिलहाल पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और पूरे मामले की गहन जांच जारी है.