Mumbai Local Train Late: मुंबई में भारी बारिश से मुंबई लोकल ट्रेन लेट, IMD ने जारी किया Red Alert

मुंबई में भारी बारिश के कारण पटरियों पर जलभराव हो गया है. (Photo: X)

मुंबई (Mumbai) में हो रही भारी बारिश (Heavy Rain के कारण सोमवार सुबह शहर की लाइफलाइन मुंबई लोकल ट्रेन (Mumbai Local Train) की सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुईं. इसका सबसे ज्यादा असर हार्बर लाइन और मध्य रेलवे (Central Railway) की सेवाओं पर पड़ा है.

मध्य रेलवे (Central Railway) ने बताया है कि कई इलाकों में हुए जलभराव (Waterlogging) के कारण हार्बर लाइन पर मुंबई लोकल ट्रेन (Mumbai Local Train) की सेवाएं देरी से चल रही हैं. यह जलभराव (Waterlogging) मानखुर्द, गोवंडी और कुर्ला जैसे इलाकों में पटरियों पर पानी भरने से हुआ है. मध्य रेलवे (Central Railway) ने यात्रियों को होने वाली परेशानी के लिए खेद जताते हुए उन्हें यात्रा की योजना देखकर बनाने को कहा है.

मध्य रेलवे (Central Railway) और वेस्टर्न रेलवे (Western Railway) का क्या है हाल?

मध्य रेलवे (Central Railway) की मेन लाइन पर भी भारी बारिश (Heavy Rain) का असर दिख रहा है. अधिकारियों के अनुसार, बारिश की वजह से विजिबिलिटी घटने के कारण मुंबई लोकल ट्रेन (Mumbai Local Train) की रफ्तार धीमी करनी पड़ी है, जिससे ट्रेनें 8-10 मिनट लेट चल रही हैं.

वहीं, वेस्टर्न रेलवे (Western Railway) ने जानकारी दी है कि उनकी सेवाएं सामान्य रूप से चल रही हैं. भारी बारिश (Heavy Rain) के बावजूद, वेस्टर्न रेलवे (Western Railway) की मुंबई लोकल ट्रेन (Mumbai Local Train) सेवाएं बिना किसी बड़ी देरी के चल रही हैं और स्टाफ पूरी तरह से अलर्ट है.

अन्य सेवाएं भी प्रभावित

इस भारी बारिश (Heavy Rain in Mumbai) के कारण शहर में स्कूलों की छुट्टी भी घोषित कर दी गई है. मध्य रेलवे (Central Railway) की कई मुंबई लोकल ट्रेन (Mumbai Local Train) समेत 150 से ज्यादा ट्रेनें लेट चल रही हैं, हालांकि किसी भी ट्रेन को रद्द नहीं किया गया है. यह देरी मुख्य रूप से जलभराव (Waterlogging) और खराब मौसम के कारण हो रही है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) का रेड अलर्ट (Red Alert)

भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department - IMD) ने मुंबई के लिए एक रेड अलर्ट (Red Alert) जारी किया है. इस रेड अलर्ट (Red Alert in Mumbai) के मुताबिक, मंगलवार तक शहर में बहुत भारी बारिश (Heavy Rain) से लेकर अत्यधिक भारी बारिश होने की प्रबल आशंका है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार अगले कुछ दिनों का पूर्वानुमान: