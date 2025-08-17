Desi Hot Bhabhi Video: सोशल मीडिया पर आए दिन देवर-भाभी के मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं. अब एक नया वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि भाभी का जन्मदिन सेलिब्रेशन चल रहा है. केक काटने के बाद घरवाले भाभी को बधाई दे रहे हैं. फिर देवर भाभी को खास अंदाज में केक खिलाते हैं. माहौल हंसी-मजाक से भर जाता है. लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब देवर अचानक भाभी के कान के पास झुककर कुछ कहता है. जैसे ही भाभी सुनती हैं, वह तुरंत शर्मा जाती हैं और अपना चेहरा छिपाने लगती हैं. आसपास मौजूद लोग हंसने लगते हैं और पूरा माहौल मस्ती भरा हो जाता है. वीडियो के बैकग्राउंड में हरियाणवी गाना बज रहा है, जो इस पर बहुत सूट कर रहा है.

यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और यूजर्स इस देवर-भाभी की ट्यूनिंग पर काफी मजेदार कमेंट्स भी कर रहे हैं.

ये भी पढें: Hot Bhabhi Dance Video: भोजपुरी गाने पर भाभी का कमरतोड़ डांस, देखने के बाद लगेगा ‘440 वोल्ट का करंट’; वीडियो वायरल

भाभी को बर्थडे पर खिलाया केक

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)