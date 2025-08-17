Devar Bhabhi Dance: शादी के डांस फ्लोर पर बारातियों के ठुमके वैसे तो सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरते हैं, लेकिन असली मजा तो देवर-भाभी (Hindi Sexy Video) की जोड़ी में छिपा है. ऐसा ही एक वीडियो (Sexy Video Hindi) सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें देवर-भाभी का डांस लोगों का दिल जीत रहा है. वीडियो (Sexy Picture in Hindi) में देखा जा सकता है कि पहले दोनों मस्ती में डांस कर रहे हैं. भाभी मना करती हैं, लेकिन देवर लगातार उन्हें गोद में उठाने की कोशिश करता है. आखिर में मौके का फायदा उठाकर वो भाभी को गोद में (Desi Bhabhi Sexy Video) उठा लेता है.

इसके बाद फिल्मी अंदाज में दोनों का डांस देखकर मेहमान तालियां बजाने लगते हैं और पूरा माहौल हंसी से गूंज उठता है. देवर-भाभी का यह मजेदार वीडियो (Sexy Video) इंटरनेट पर वायरल हो गया है और लोग मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं.