Devar Bhabhi Bhojpuri Dance: सोशल मीडिया पर अब भाभी-देवर का डांस धमाल मचा रहा है. इंस्टाग्राम पर किरण सिंह @kimi_4251 ने अपने 37 हजार फॉलोवर्स के साथ एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह पिंक साड़ी में भोजपुरी गाने ‘पियर फराक वाली’ पर जोरदार डांस कर रही हैं. वीडियो में तीन-तीन देवर उनके चारों ओर हैं, लेकिन भाभी (Desi Bhabhi) की एनर्जी के सामने वो फीके नजर आते हैं. हर बीट पर भाभी का कमर झुकाना और ताल से ताल मिलाना सबको खूब एंटरटेन कर रहा है. सोशल मीडिया यूजर्स भी वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं, अब तक इसे 30 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 79 हजार से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है. कमेंट्स में लोग तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ मजे भी ले रहे हैं. इस डांस ने सच में पार्टी का माहौल बना दिया.

‘पियर फराक वाली’ गाने पर भाभी का जोरदार डांस

View this post on Instagram A post shared by Kiran singh..... (@kimi_4251)

