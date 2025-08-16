FACT CHECK: मां-बेटे का पानी में कूदने वाला क्लिप निकला फर्जी, पूरा VIDEO था स्क्रिप्टेड; ऐसे पता चली सच्चाई

Photo- @Dinehshukla & divyakumaari/X

Mother Son Water Jump Video Fact Check: सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे कई वीडियो सामने आते हैं, जो पल भर में वायरल हो जाते हैं. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो तेजी से शेयर किया गया, जिसमें एक महिला अपने बच्चे को लेकर पानी में कूदती दिखाई दे रही थी. इसके कैप्शन में लिखा गया है, ''घर की लड़ाई बाहर नहीं लड़नी चाहिए. अब इसमें बच्चे क्या दोष.'' इस वीडियो को लोगों ने भावनाओं से जोड़कर असली घटना मान लिया और जगह-जगह शेयर करना शुरू कर दिया. लेकिन अब जांच में सामने आया है कि यह वीडियो पूरी तरह से स्क्रिप्टेड था. असलियत यह है कि इस वीडियो को यूट्यूबर दीपू कुमार ने बनाया था.

इसमें दिखाए गए दृश्य और बातचीत ऑटो-डब किए गए थे, ताकि यह असली लगे. यही वजह रही कि लोगों ने इसे सच मानकर वायरल कर दिया. हकीकत में यह सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया नाटक था.

भ्रामक एंगल से शेयर किया जा रहा वीडियो

एक वायरल वीडियो 👇 घर की लड़ाई बाहर नहीं लड़नी चाहिए अब इसमें बच्चे क्या दोष.. 😳😳 pic.twitter.com/UxZjbHKVh7 — Dinesh shukla (Journalist) 🇮🇳 (@Dinehshukla) August 16, 2025

कैसे पता चली सच्चाई?

हमने जब वायरल वीडियो को ध्यान से देखा, तो पाया कि वीडियो में लिप-सिंक ठीक से मैच नहीं कर रहा है. इसके बाद, हमने वीडियो को कई फ्रेम में तोड़ा और रिवर्स इमेज सर्च किया. इस दौरान हमें यूट्यूब पर दीपू कुमार (@racer_dipu01) नाम की एक आईडी मिली, जिस पर यही वीडियो अपलोड किया गया था.

इतना ही नहीं @racer_dipu01 नाम के यूट्यूब चैनल पर ऐसे कई सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं, जिसमें लोगों को डैम से गिरते हुए दिखाया गया है.

सोशल मीडिया पर गलत संदेश

विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के कंटेंट से सोशल मीडिया पर गलत संदेश फैल सकता है. कई बार फर्जी वीडियो और पोस्ट आम लोगों को गुमराह कर देते हैं और बिना सच्चाई जांचे लोग इन्हें आगे बढ़ा देते हैं. यही कारण है कि किसी भी वायरल कंटेंट को शेयर करने से पहले उसकी विश्वसनीयता की पुष्टि करना बेहद जरूरी है.

यह मामला हमें यही सिखाता है कि इंटरनेट पर जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता. किसी भी वायरल वीडियो पर भरोसा करने से पहले उसकी जांच-पड़ताल करना चाहिए, वरना हम अनजाने में गलत सूचना फैलाने का हिस्सा बन जाते हैं.