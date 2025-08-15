Fact Check: शादीशुदा प्रेमिका से मिलने पहुंचा प्रेमी, पति के आते ही चड्डी में भागा; वायरल वीडियो भारत का नहीं बल्कि इंडोनेशिया का है

Photo- @DigitalTehelka & @NazneenAkhtar23/X

Indonesia Hotel Viral Video Fact Check: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अंडरवियर पहने एक शख्स को बिल्डिंग की छत पर इधर-उधर भागते और फिर केबल के सहारे दूसरी बिल्डिंग पर जाते हुए देखा जा सकता है. इस दौरान नीचे खड़ी भीड़ शोर मचा रही है. दावा किया जा रहा है कि ये शख्स अपनी शादीशुदा प्रेमिका से मिलने आया था और पति के आने पर बिना कपड़ों के भाग खड़ा हुआ. लेकिन फैक्ट चेक में इस वीडियो की सच्चाई कुछ और निकली. दरअसल, यह वीडियो भारत का नहीं बल्कि इंडोनेशिया के साउथईस्ट सुलावेसी प्रांत के बाउबाउ शहर का है.

अंडरवियर में भागते शख्स का वीडियो भारत का नहीं

कैसे पता चली सच्चाई?

वायरल वीडियो की जांच के लिए जब इसके की फ्रेम्स को रिवर्स सर्च किया गया तो यह क्लिप न्यूजफ्लेयर नाम की वीडियो स्ट्रीमिंग वेबसाइट पर मिली, जिसे 17 फरवरी 2025 को अपलोड किया गया था. इंडोनेशिया के कई स्थानीय मीडिया हाउस ने भी इस घटना पर खबरें प्रकाशित कीं. इनमें कहीं भी "शादीशुदा प्रेमिका" वाली कहानी का जिक्र नहीं है.

स्थानीय पुलिस के मुताबिक, वीडियो में दिख रहा शख्स होटल में ही ठहरा हुआ था और उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी. वह डिप्रेशन से गुजर रहा था. भागने के दौरान वह नीचे गिर भी गया और भीड़ ने उसे पीट दिया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उसे सुरक्षित ले गई.

पाठकों के लिए सुझाव

गूगल स्ट्रीट व्यू पर भी Kalista Beach Hotel की लोकेशन मिलती है, जिससे साफ हो गया कि सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा वीडियो भारत का बताकर भ्रामक दावा फैलाया जा रहा है. असलियत में यह मामला इंडोनेशिया का है और इसका किसी शादीशुदा महिला से कोई संबंध नहीं है.

ऐसे में किसी भी वायरल वीडियो या खबर पर यकीन करने से पहले भरोसेमंद स्रोत से जांच करें. सोशल मीडिया पर हर जानकारी सही नहीं होती. आधिकारिक बयान या प्रतिष्ठित मीडिया से पुष्टि करें. बिना जांच खबर शेयर करना फेक न्यूज फैलाने में योगदान देता है, इसलिए शेयर करने से पहले सोच-समझकर कदम उठाएं.