रेलवे ट्रैक से गुजर रहे हाथी के सामने आ गई तेज रफ्तार ट्रेन, फिर जो हुआ... Viral Video देख आप भी करेंगे लोको पायलट की तारीफ

Elephant Viral Video: इंटरनेट पर वैसे तो आए दिन जानवरों से जुड़े कई वीडियो देखने को मिलते रहते हैं. कभी शिकार से जुड़े वीडियो आंखों के सामने आ जाते हैं तो कभी जानवरों को जंगल के पास की सड़कों या रेलवे ट्रैक (Railway Track) से गुजरते हुए देखा जा सकता है. कई बार तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से जानवर जख्मी हो जाते हैं या फिर उन्हें अपनी जान तक गंवानी पड़ जाती है. इस बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर एक दिल जीत लेने वाला वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है. इस वीडियो में एक हाथी (Elephant) रेलवे ट्रैक से गुजरता है, तभी उसके सामने तेज रफ्तार ट्रेन आ जाती है और उसके बाद जो होता है, उसे देखकर आप भी लोको पायलट की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाएंगे.

इस वीडियो को भारतीय वन सेवा अधिकारी परवीन कास्वां ने अपने एक्स अकाउंट @ParveenKaswan से शेयर किया है. इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है- एलपी श्री एस. टोप्पो और एएलपी श्री एस. हलधर को सलाम. उन्होंने समय पर ब्रेक लगाया और इस विशालकाय को बचा लिया. बुधवार को, उत्तर बंगाल में कहीं. शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 122k व्यूज मिल चुके हैं. यह भी पढ़ें: ट्रैक से गुजर रही तेज रफ्तार ट्रेन के सामने अचानक से आ गया हाथी, फिर जो हुआ… देखें Viral Video

LP Shri S. Toppo and ALP Shri S. Haldar deserves a salute. For they timely applied break and saved this giant. On Wednesday, somewhere in North Bengal. pic.twitter.com/cf7AJ0V1AX — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) August 22, 2025

वीडियो में उत्तर बंगाल के रेलवे ट्रैक पर दिल दहला देने वाला पल उस समय दिल को छू लेने वाले पल में बदल गया, जब एक हाथी को जंगल सुरक्षित पहुंचाने के लिए ट्रेन रोकी गई. आप देख सकते हैं कि किस तरह से रेलवे ट्रैक पर चलते हुए एक हाथी अचानक से अपनी गति बढ़ाता है और चीखने लगता है, क्योंकि उसने सामने से आती तेज रफ्तार ट्रेन को देख लिया था. वहीं हाथी को देखकर लोको पायलट ट्रेन की गति को धीमी करते हुए उसे रोक देते हैं.

ट्रेन को रुकते देख हाथी वहीं रुक जाता है और फिर मुड़कर शांतिपूर्वक जंगल में वापस चला जाता है. इस वीडियो को देखने के बाद लोगों ने लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट की सतर्कता की तारीफ की. एक यूजर ने कहा कि इस सौम्य और विशाल को बचाने के लिए शुक्रिया, जबकि एक अन्य ने लिखा है- ऐसी सूझबूझ तारीफ की हकदार है.