ट्रैक से गुजर रही तेज रफ्तार ट्रेन के सामने अचानक से आ गया हाथी, फिर जो हुआ… देखें Viral Video
ट्रेन के सामने अचानक आ गया हाथी (Photo Credits: X)

Elephant Viral Video: जंगल के आसपास से गुजर रही सड़क या फिर रेलवे ट्रैक (Railway Track) पर अक्सर जानवर आ जाते हैं और तेज रफ्तार वाहन या ट्रेन की चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठते हैं. हालांकि कई बार ऐसे नजारे भी सामने आते हैं, जिनकी कल्पना भी नहीं की होती है. इसी कड़ी में सोशल मीडिया (Social Media) पर एक हैरान करने वाला वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें उत्तर बंगाल (North Bengal) में पटरी पर तेज रफ्तार में आ रही ट्रेन के सामने अचानक से एक विशालकाय हाथी आ जाता है. हाथी को ट्रैक पर देखकर मोटरमैन ट्रेन की रफ्तार को कम करते हुए उसे रोक देता है, जिससे एक बड़ा हादसा टल जाता है और हाथी सुरक्षित जंगल की तरफ चला जाता है.

इस वीडियो को @byadavbjp नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसे अब तक 74.5k व्यूज मिल चुके हैं. बताया जा रहा है कि यह घटना बुधवार की है. जब एक हाथी धीरे-धीरे रेलवे ट्रैक पर चल रहा था, तभी सामने से ट्रेन आती दिखी. ट्रेन को देखकर हाथी ने घबराकर अपनी चाल तेज की और जोर से आवाज निकाली. ठीक उसी समय ट्रेन चालक ने तुरंत ब्रेक लगा दिया और बड़ा हादसा टल गया.

ट्रैक से गुजर रही तेज रफ्तार ट्रेन के सामने अचानक से आ गया हाथी

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि रेलवे ट्रैक के पास से एक हाथी गुजर रहा था, तभी वहां से तेज रफ्तार ट्रेन आ रही थी, लेकिन हाथी को देखकर मोटरमैन ट्रेन की रफ्तार को कम करते हुए उसे रोक देता है. ट्रेन के रुकने पर हाथी आराम से ट्रैक को पार करके जंगल की तरफ सुरक्षित तरीके से बढ़ जाता है. बता दें कि रेलवे ट्रैक पर हाथियों की मौजूदगी कई बार हादसों की खबर लाती है, लेकिन उत्तर बंगाल की यह घटना बताती है कि इंसानियत अब भी जिंदा है.