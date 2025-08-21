Baby Elephant Viral Video: केरल के स्कूल में अचानक से आ पहुंचा नन्हा हाथी, अपनी क्यूटनेस से जीता दिल

स्कूल में अचानक जा पहुंचा हाथी (Photo Credits: Instagram)

Baby Elephant Viral Video: केरल (Kerala) के चेकाडी क्षेत्र (Chekadi Region) के जंगल से घिरे छोटे से गांव में स्थित एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय (Government Primary School) से एक मनमोहक वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक नन्हा हाथी (Baby Elephant) अचानक से स्कूल पहुंचकर छात्रों और शिक्षकों को दर्शन देता दिख रहा है. छात्र और शिक्षक हाथी के बच्चे को स्कूल में देखकर हैरान रह गए. वीडियो में हाथी का बच्चा उत्सुकता से स्कूल में इधर-उधर घूमता हुआ दिखाई दे रहा है. इंटरनेट पर लोग इस जंगली जानवर की क्यूटनेस देखकर दंग रह गए. कुछ लोग मजाक में कह रहे हैं कि शायद यह बच्चा स्कूल में दाखिला लेने या ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेने आया होगा.

पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और अब इंटरनेट पर वायरल हो रही है. वीडियो को @hashtag_wayanad ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. इसके साथ कैप्शन में लिखा है- चेकाडी स्कूल में एक जंगली हाथी आया..! वीडियो में एक जंगली हाथी का बच्चा स्कूल के बाहर भटकता हुआ दिखाई दे रहा है. पहले तो वह दरवाजे से स्कूल में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बंद लगता है. यह भी पढ़ें: खेलते-खेलते दूर निकल गया नन्हा हाथी, परेशान हुई मां तो बच्चे ने किया कुछ ऐसा… दिल जीत लेगा यह Viral Video

केरल के स्कूल में अचानक से आ पहुंचा नन्हा हाथी

ओनमनोरमा की एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी एल.पी. स्कूल चेकाडी के एक एकड़ में फैले परिसर में कभी-कभार हाथियों के दर्शन होते रहते हैं, क्योंकि सूर्यास्त के बाद अक्सर उनके झुंड यहां से गुजरते हैं. स्कूल में दौरा करने पहुंचे नन्हे हाथी का यह वीडियो लोगों को काफी पसंद आ रहा है. इस पर लोगों ने अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं भी जाहिर की हैं. एक यूजर ने लिखा है- बस टीसी खरीदने आया हूं, वहीं दूसरे यूजर ने लिखा है- मैंने अरियान से पूछा था कि क्या मुझे एडमिशन मिलेगा…