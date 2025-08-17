खेलते-खेलते दूर निकल गया नन्हा हाथी, परेशान हुई मां तो बच्चे ने किया कुछ ऐसा… दिल जीत लेगा यह Viral Video

मां के पास पहुंचा नन्हा हाथी (Photo Credits: Instagram)

Viral Video: आए दिन जंगल की दुनिया से वाइल्ड लाइफ (Wild Life) से जुड़े रोमांचक वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल (Viral Video) होते रहते हैं. कभी शिकार से जुड़े वीडियो देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं तो वहीं जानवरों की अटखेलियों से जुड़े वीडियो चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करते हैं. खासकर नन्हे जानवरों की अटखेलियों से जुड़े वीडियो देखकर दिल खुश हो जाता है. इस बीच दिल जीतने वाला एक मनमोहक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक नन्हा हाथी (Baby Elephant) खेलते-खेलते अपनी मां से दूर चला जाता है. अपने बच्चे को पास न देखकर हथिनी (Elephant) परेशान हो जाती है, तभी नन्हा हाथी दौड़ते हुए अपनी मां के पास आता है.

ये वीडियो इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रहा है. सेव एलीफेंट फाउंडेशन के संस्थापक लेक चैलर्ट द्वारा शेयर किया गया यह वीडियो मां और बच्चे के बीच के भावनात्मक बंधन को दर्शाता है. उन्होंने कैप्शन में लिखा है- नैम थिप को खेतों में घूमते हुए दूसरे झुंड से मिलने में इतना मडा आया कि उसे समय का पता ही नहीं चला. जब वह बहुत देर तक गायब रही, तो मलाई थोंग चिंतित हो गई और उसे पुकारने लगी. अपनी मां की आवाज सुनकर, नैम थिप दौड़कर वापस आई. यह भी पढ़ें: Viral Video: केयरटेकर के साथ खेलते और मस्ती करते नन्हे हाथी का वीडियो हुआ वायरल, क्यूटनेस से जीता सबका दिल

मां को परेशान देखकर उसके पास लौटा नन्हा हाथी

View this post on Instagram A post shared by Lek Chailert (@lek_chailert)

इस वीडियो को 3 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और लोग इस पर अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं भी जाहिर कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है- आप चाहे किसी भी मूड में हों, इन प्यारे जीवों को देखकर हमारा दिल पिघल जाता है और हमारे चेहरों पर मुस्कान आ जाती है. वहीं एक अन्य ने लिखा है- नैम थिप को फलते-फूलते देखना बहुत अच्छा लग रहा है! वह अपने शुरुआती दिनों से बहुत आगे बढ़ गई है और यह सब आपकी देखभाल और टीम की बदौलत है.