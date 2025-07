Viral Video: केयरटेकर के साथ खेलते और मस्ती करते नन्हे हाथी का वीडियो हुआ वायरल, क्यूटनेस से जीता सबका दिल

Baby Elephant Viral Video: अगर नन्हे जानवरों को देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है तो यकीनन आप नन्हे जानवरों की अटखेलियो और शरारतों वाले वीडियो देखना काफी पसंद करते होंगे. अगर आप भी एनिमल लवर (Animal Lover) हैं तो आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए, जिसमें एक नन्हा हाथी (Baby Elephant) अपने केयरटेकर (Caretaker) के साथ हंसता-खेलता, मस्ती और अटखेलियां करता हुआ नजर आ रहा है. कभी वो अपने केयरटेकर को गले लगता है तो कभी उसके साथ खेलता है. नन्हे हाथी का यह वीडियो इतना मजेदार है कि इसे देखने के बाद गजराज की अदाओं पर आप अपना दिल हार जाएंगे. इस वीडियो को @AMAZlNGNATURE नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है.

इस वीडियो के साथ कैप्शन लिखा है- हाथी बिल्कुल हम जैसे ही होते हैं. वे अपने मृतकों के लिए शोक मनाते हैं, उनके पारिवारिक बंधन मजबूत होते हैं और वे आत्म-जागरूक होते हैं. वे अद्भुत जानवर हैं... शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 1.3 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं. यह भी पढ़ें: Viral Video: लड़के के हाथ से पाइप लेकर पानी पीने लगा नन्हा हाथी, मनमोहक वीडियो हुआ वायरल

केयरटेकर के साथ अटखेलियां करता नन्हा हाथी

Elephants are so much like us. They mourn their dead, have strong family bonds, and are self aware. They are amazing animals..🐘♥️ pic.twitter.com/u0RQGipQiq

— Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) July 22, 2025