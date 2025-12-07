Pratapgarh: प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन की छत पर चढ़ा शख्स, स्टेशन पर मची अफरा तफरी, GRP और आरपीएफ ने बड़ी मुश्किल से उतारा नीचे: VIDEO

Pratapgarh News: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के प्रतापगढ़ (Pratapgarh) में एक दिल दहलानेवाली घटना सामने आई है. जहांपर एक युवक प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन की छत पर चढ़ गया. जिसके कारण स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई. बताया जा रहा है की युवक काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस ट्रेन (Train) की छत पर चढ़ गया. इस दौरान जैसे ही इस घटना के बारे में रेलवे प्रशासन को जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत ओवरहेड बिजली सप्लाई बंद कर दी. ट्रेन नई दिल्ली से मंडुवाडीह तक चलती है. इस दौरान ट्रेन प्रतापगढ़ के मां बेल्हा देवी धाम रेलवे स्टेशन पर रुकी और एक युवक ट्रेन की छत पर चढ़ गया.
इस घटना को देखकर रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई. इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @media24india नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.
ट्रेन की छत पर चढ़ा युवक
उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में शनिवार शाम एक युवक काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस की छत पर चढ़ गया, जिससे रेलवे में हड़कंप मच गया। युवक के ट्रेन से उतरने से इंकार करने पर रेलवे ने तुरंत ओवरहेड लाइन की बिजली आपूर्ति बंद कर दी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। #Uttarpradesh #pratapgarh #Viral
कई देर तक ट्रेन की छत पर चलता रहा
जानकारी के मुताबिक़ जब ट्रेन प्लेटफॉर्म (Platform) से चलने लगी तो युवक ट्रेन की छत पर चलने और भागने लगा. इसके बाद इसकी जानकारी रेलवे प्रशासन को मिली तो उन्होंने तुरंत ओवरहेड बिजली सप्लाई बंद कर दी. इस दौरान लोगों ने भी बाहर निकलकर इस युवक का वीडियो बनाना शुरू किया.
जीआरपी और आरपीएफ ने किया युवक पर काबू
इस घटना की सूचना मिलते ही जीआरपी (GRP) और आरपीएफ (RPF) टीमें मौके पर पहुंचीं. अधिकारियों ने युवक को नीचे आने के लिए समझाने की कोशिश की, लेकिन वह लगातार छत पर इधर-उधर भागता रहा. स्थिति बिगड़ती देख जीआरपी (GRP) के एक कांस्टेबल ने खुद ट्रेन की छत पर चढ़कर उसका पीछा किया. कई डिब्बों तक दौड़ने के बाद आखिरकार युवक पर काबू किया गया. इस घटना के बाद काफी देर तक ट्रेन रूट प्रभावित रहा. इस युवक का नाम मोहम्मद अनस बताया जा रहा है और ये भी बताया गया है कि वह मानसिक रूप से बीमार है. इस घटना में समय रहते रेलवे प्रशासन की सुझभुज के कारण एक जान जाने से बच गई.