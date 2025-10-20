Gomati Nagar Railway Station: मानसिक बीमार शख्स ट्रेन की छत पर चढ़ा, बिजली की चपेट में आने से बुरी तरह से झुलसा, गोमती नगर का VIDEO आया सामने

Credit-(X,@vidya81203)

Gomati Nagar Railway Station: लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन (Gomti Nagar Railway Station) पर एक बड़ा हादसा सामने आया है. जहांपर एक मानसिक रूप से बीमार शख्स इंजन की छत पर चढ़ गया. जिसके कारण उसे बिजली का जोरदार झटका (Electric Shock) लगा और वह बुरी तरह झुलस गया. बताया जा रहा है उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है और उसका इलाज चल रहा है. उसकी हालत गंभीर है. ये घटना रविवार रात की बताई जा रही है. इस घटना का वीडियो सामने आया है. जिसमें देख सकते है की एक शख्स प्लेटफार्म पर खड़े इंजन पर चढ़ जाता है और चलने लगता है और इसी दौरान उसे ओवरहेड इलेक्ट्रिक का जोरदार झटका लगता है.

इसके बाद कुछ लोग भी वहां जमा हो जाते है. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @vidya81203 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Nagpur Shocker: ट्रेन की छत पर चढ़ा युवक करंट की चपेट में आया, शॉक लगते ही गिरा नीचे, नागपुर रेलवे स्टेशन का भयावह VIDEO आया सामने

ट्रेन की छत पर चढ़ा शख्स

घटना का भयावह वीडियो आया सामने

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर तेजी से वायरल हो रहा है.वीडियो में देखा जा सकता है कि व्यक्ति इंजन पर चढ़ता है और कुछ ही सेकंड में बिजली के करंट की चपेट में आ जाता है. करंट लगते ही वह जोरदार झटके से झुलस जाता है. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. बताया जा रहा है कि झुलसे हुए व्यक्ति को तुरंत होस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है.उसकी हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है.

पुलिस ने शुरू की जांच

रेलवे स्टेशन (Railway Station) पर कई अधिकारी और कर्मचारी होते है और ऐसे में ये शख्स छत पर कैसे चढ़ा और उसपर किसी का ध्यान क्यों नहीं गया. ये बड़ा सवाल है.फिलहाल इस घटना को लेकर रेलवे प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है.