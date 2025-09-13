Nagpur Shocker: ट्रेन की छत पर चढ़ा युवक करंट की चपेट में आया, शॉक लगते ही गिरा नीचे, नागपुर रेलवे स्टेशन का भयावह VIDEO आया सामने

Credit-(Instagram,Nagpur Tak News)

नागपुर, महाराष्ट्र: नागपुर (Nagpur) के रेलवे स्टेशन (Railway Station) पर एक भीषण हादसा सामने आया है. जहांपर प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक ट्रेन की छत पर एक युवक चढ़ गया और इसी दौरान ओवरहेड तारों का उसे करंट लगा, जिसके कारण उसकी मौत हो गई. इस घटना का वीडियो सामने आया है. जो देखने में काफी भयावह है. वीडियो (Video) में देख सकते ही एक युवक ट्रेन की छत पर खड़ा है और लोग उसे नीचे उतरने के लिए कह रहे है, लेकिन वह किसी की बात नहीं मानता और इसी दौरान उसका हाथ ओवरहेड तारों को छु जाता है और एक बड़ी चिंगारी उड़ती है और युवक सीधे ट्रेन (Train) की छत से नीचे गिर जाता है.

बताया जा रहा है की युवक की मौत हो चुकी है और मेयो हॉस्पिटल (Hospital) ले जाया गया था. लेकिन वह बच नहीं सका. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम Nagpur Tak News नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Bilaspur Shocker: ट्रेन की छत पर चढ़कर सफाई करने के दौरान मजदुर को लगा करंट, यार्ड में खड़ी ट्रेन का नहीं किया गया था पॉवर सप्लाई बंद, बिलासपुर का VIDEO आया सामने

ट्रेन की छत पर लगा युवक को करंट

नागपुर के स्टेशन पर खड़ी थी ट्रेन

बताया जा रहा है की पुणे हमसफ़र एक्सप्रेस रेलवे स्टेशन (Railway Station) के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर दोपहर करीब 2.45 को खड़ी थी.इसी दौरान एक युवक ट्रेन की छत पर चढ़ गया और इधर उधर देखने लगा, उसे ऊपर देखकर लोग उसे नीचे उतरने के लिए कहने लगे, लेकिन उसने किसी की भी बात नहीं मानी और इस दौरान उसका हाथ ओवरहेड हाई टेंशन तार को छु गया और वह ट्रेन की छत से सीधे प्लेटफॉर्म (Platform) से नीचे गिर गया. उसे मेयो हॉस्पिटल ले जाया गया. लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी.

घटना के बाद मौके पर मची अफरा तफरी

युवक के नीचे गिरने के बाद मौके पर जानकारी मिलते ही आरपीएफ (RPF) और जीआरपी (GRP) पुलिस मौके पर पहुंची और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया. युवक कौन था, इसके बारें में जानकारी नहीं मिल पाई है और उसने ये भयानक कदम क्यों उठाया, इसकी पुलिस जांच कर रही है