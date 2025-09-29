Fact Check: Sarkaribloom चैनल पर दावा, मोदी सरकार महिलाओं को दे रही है फ्री सोलर आटा चक्की, जानें वायरल खबर की सच्चाई

(Photo Credits @PIBFactCheck)

Fact Check: YouTube चैनल "Sarkaribloom" के एक वीडियो थंबनेल में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार "फ्री सोलर आटा चक्की" योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त सोलर आटा चक्की प्रदान कर रही है. यह दावा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे कई लोग भ्रमित हो रहे हैं. हालांकि, इस दावे की सत्यता की जांच आवश्यक है, क्योंकि ऐसी योजनाओं के नाम पर अक्सर लोगों को गुमराह किया जाता है.

PIB से जानें वायरल खबर की सच्चाई

PIB Fact Check ने इस दावे की जांच की और इसे पूरी तरह फर्जी करार दिया है. केंद्र सरकार द्वारा वर्तमान में ऐसी कोई योजना संचालित नहीं की जा रही है. सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों, जैसे कि http://myscheme.gov.in, पर भरोसा करना चाहिए. इस तरह के भ्रामक दावे लोगों को लुभावने वादों के जरिए ठगने का प्रयास हो सकते हैं. यह भी पढ़े: Fact Check: क्या बंदूक सेलिब्रेशन के लिए दुबई पुलिस ने पाकिस्तानी बल्लेबाज़ साहिबज़ादा फ़रहान पर दर्ज किया मामला? जानिए क्या हैं वायरल दावें की सच्चाई

Sarkaribloom चैनल पर दावा

PIB की जनता से अपील

जनता से अपील है कि वे ऐसे फर्जी दावों के झांसे में न आएं और किसी भी योजना की पुष्टि करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट्स या सरकारी घोषणाओं की जांच करें. सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली ऐसी खबरों से सावधान रहें, क्योंकि ये अक्सर गलत सूचनाएं फैलाने का माध्यम बनती हैं. सही जानकारी के लिए हमेशा विश्वसनीय स्रोतों का सहारा लें.