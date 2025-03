VIDEO: अनोखी क्रिएटिविटी! कनाडा के रनर ने दौड़-दौड़ कर GPS से बनाया अनोखा डांसिंग फिगर, वीडियो वायरल

अगर आपको लगता है कि दौड़ना सिर्फ फिटनेस के लिए होता है, तो ज़रा इस कनाडाई शख्स से मिलिए! टोरंटो के एक धावक ने अपनी दौड़ को कला में बदल दिया और सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया. इस शख्स ने अपनी दौड़ को GPS ट्रैकिंग के ज़रिए एक डांसिंग फिगर बनाने के लिए इस्तेमाल किया.

इस व्यक्ति ने पूरे एक साल तक दौड़ते हुए 1,105 किलोमीटर (687 मील) की दूरी तय की और अपने रूट को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया कि जब इसे GPS मैप पर देखा गया, तो यह एक विशाल डांसिंग फिगर की तरह दिखा! यह अनोखी कला सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और लोगों ने इसे देखने के बाद दांतों तले उंगलियां दबा लीं.

यह पोस्ट ‘Out of Context Human Race’ नाम के X (पहले ट्विटर) अकाउंट पर शेयर की गई थी, जिसमें GIF के ज़रिए दिखाया गया कि कैसे यह दौड़ एक खूबसूरत डांसिंग फिगर में तब्दील हो गई. पोस्ट को अब तक 12.7 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं और लोग इस पर जमकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

कई लोग इस शख्स की लगन और क्रिएटिविटी की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "भाई पूरे साल दौड़कर कला बना रहा है, और मैं अपने खाने की प्लेट तक जाने में भी आलस करता हूँ. इसे कहते हैं समर्पण!" वहीं, दूसरे ने कहा, "इतनी मेहनत और डेडिकेशन कोई मज़ाक नहीं है."

A Toronto man ran 1,105 kilometers (687 miles) over a year, carefully planning his routes to form the shape of a dancing figure pic.twitter.com/34JwLrnBx9

— Out of Context Human Race (@NoContextHumans) March 7, 2025