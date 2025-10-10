VIDEO: गुटखा गैंग की शर्मनाक हरकत! Patna Metro शुरू होते ही थूक कर किया लाल, Social Media पर लोगों का फूटा गुस्सा

Patna Metro Gutkha Stain (Photo- _rounak_agarwal_17/X)

Patna Metro Gutkha Stain: बिहार के पटना में 6 अक्टूबर को मेट्रो सेवा का उद्घाटन (Patna Metro Inauguration) किया गया था. सीएम नीतीश (CM Nitish Kumar) कुमार ने अगले ही दिन इसे जनता के लिए खोल दिय. लेकिन सिर्फ दो दिनों के भीतर ही नया मेट्रो स्टेशन गुटखे और पान के लाल धब्बों से ढक गया है. सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो (Viral Video) में स्टेशन की दीवारों, सीढ़ियों, रेलिंग, प्लेटफॉर्म और यहां तक कि पटरियों पर गुटखे के थूक के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं. वीडियो बनाने वाले शख्स ने जनता से एक भावुक अपील की है.

उसने कहा, "अभी दो दिन भी नहीं हुए और गुटखा गैंग पटना मेट्रो के प्लेटफार्म (Patna Metro Platforms) पर पहुंच गया है. शर्म आनी चाहिए. सरकार ने इतनी मेहनत करके यह सुविधा उपलब्ध कराई है, और लोग इसे गंदा कर रहे हैं."

पटना मेट्रो स्टेशन में गुटखा खाकर थुका

लोगों के सिविक सेंस पर उठे सवाल

वीडियो वायरल होने के बाद लोग भड़क गए. कई लोगों ने कहा कि यह सिर्फ सफाई का नहीं, बल्कि सिविक सेंस (Civic Sense) का मामला है. प्रशासन मेट्रो स्टेशनों पर निगरानी बढ़ाने और सार्वजनिक रूप से गुटखा थूकते पकड़े जाने पर सख्त जुर्माना लगाने की मांग कर रहा है.

साफ सुथरे मेट्रो को गंदा कर रहा गुटखा

गौरतलब है कि 3.6 किलोमीटर लंबा यह एलिवेटेड कॉरिडोर (Elevated Corridor) बिहार की राजधानी का पहला मेट्रो सेक्शन है, जिससे काफी उत्साह है. हालांकि, गुटखे के दागों ने इसकी सुंदरता को बिगाड़ दिया है. उम्मीद है कि प्रशासन और जनता, दोनों मिलकर इस नई सुविधा को साफ-सुथरा रखेंगे.