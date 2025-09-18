Sharad Navratri 2025 E-Invitation Format: शुभ शारदीय नवरात्रि! उत्सव में शामिल होने के लिए प्रियजनों को करें आमंत्रित, भेजें ये हिंदी ई-इनविटेशन कार्ड

Sharad Navratri 2025 E-Invitation Format: आदिशक्ति जगदंबा मां दुर्गा (Maa Durga) के भक्तों के लिए नौ दिवसीय नवरात्रि (Navratri) का उत्सव बेहद खास माना जाता है. नवरात्रि के दौरान नौ दिनों तक भक्त व्रत रखकर विधि-विधान से मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की उपासना करते हैं. चैत्र नवरात्रि के बाद भक्त आश्विन मास में शारदीय नवरात्रि (Sharad Navratri) का पर्व धूमधाम से मनाते हैं, जिसकी शरुआत आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से घटस्थापना (Ghatsthapana) के साथ होती है और समापन आश्विन शुक्ल नवमी को महा नवमी व कन्या पूजन के साथ होता है, फिर उसके अगले दिन विजयादशमी (Vijayadashami) यानी दशहरे (Dussehra) का त्योहार मनाया जाता है. इस साल 22 सितंबर 2025 से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और 2 अक्टूबर 2025 को विजयदशमी मनाई जाएगी.
शारदीय नवरात्रि के लिए भक्त कई दिन पहले से तैयारियां करते हैं. जगह-जगह रामलीला, डांडिया की धूम देखने को मिलती है और भक्तों के बीच मां दुर्गा का आगमन होता है. लोग अपने दोस्तों-रिश्तेदारों को उत्सव में शामिल होने के लिए निमंत्रण भी देते हैं. ऐसे में आप भी शारदीय नवरात्रि उत्सव में शामिल होने के लिए इन हिंदी ई-इनविटेशन कार्ड को शेयर करके अपने प्रियजनों को आमंत्रित कर सकते हैं.
गौरतलब है कि सर्वपितृ अमावस्या को पितरों को विदाई देने के बाद धरती पर मां दुर्गा का आहवान किया जाता है. कहा जाता है कि इसी दिन मां दुर्गा कैलाश से धरती के लिए प्रस्थान करती हैं और अगले दिन यानी आश्विन शुक्ल प्रतिपदा के दिन अपने भक्तों के बीच उनकी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए आती हैं. बता दें कि नवरात्रि में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों मां शैलपुत्री, मां ब्रह्मचारिणी, मां चंद्रघंटा, मां कुष्मांडा, मां स्कंदमाता, मां कात्यायनी, मां कालरात्रि, मां महागौरी और मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है.