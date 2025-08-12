उत्तराखंड में आसमानी आफत से फिलहाल राहत नहीं, IMD ने फिर जारी किया भारी बारिश का अलर्ट

Heavy rain wreaks havoc in Uttarakhand | PTI

देहरादून: उत्तराखंड में मौसम विभाग (IMD) ने अगले हफ्ते के लिए भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. इसी के चलते राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (USDMA) ने सभी जिलाधिकारियों को विशेष दिशानिर्देश भेजे हैं. 12 अगस्त को देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, पौड़ी, चंपावत और बागेश्वर में ऑरेंज अलर्ट जारी, जबकि अन्य जिलों में येलो अलर्ट रहेगा. 13 और 14 अगस्त को देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल और बागेश्वर में रेड अलर्ट, बाकी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट रहेगा. 15 अगस्त को देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल और बागेश्वर जिलों में ऑरेंज अलर्ट, जबकि शेष में येलो अलर्ट जारी रहेगा.

USDMA ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि सड़कों पर यातायात की निगरानी करें, समय पर अपडेट दें और आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी रखें. PWD, PMGSY, पशुपालन विभाग और BRO को सड़कों को अवरोध मुक्त रखने के निर्देश दिए गए हैं.

पुलिस चौकियों और ग्राम प्रधानों को टॉर्च, प्लास्टिक शीट, हेलमेट और छाते रखने की सलाह. सभी अधिकारियों को 24 घंटे फोन चालू रखने के निर्देश दिए गए हैं.

लोगों के लिए सावधानियां: नदी किनारे न जाएं

USDMA ने जनता को चेतावनी दी है कि नदियों, नालों, निचले इलाकों और बाढ़ संभावित क्षेत्रों से दूर रहें. तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को खासतौर पर चारधाम यात्रा या अन्य धार्मिक स्थलों की यात्रा से बचने की सलाह दी गई है.

इसके साथ ही बांध और बैराज प्रबंधन को पानी का स्तर न्यूनतम रखने का आदेश दिया गया है. पर्वतारोहण दलों को अपनी गतिविधियां रोककर सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी गई है.

राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को सुझाव दिया है कि भारी बारिश के दिनों में स्कूल बंद किए जाएं और लोग अनावश्यक यात्रा से बचें.