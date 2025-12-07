Weather Forecast Today: मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद सहित अन्य राज्यों में आज कैसा रहेगा मौसम? IMD से जानें ताज़ा अपडेट

(Photo Credits ANI)

Weather Forecast Today: देशभर में सर्दी का मौसम शुरू हो गया है और तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 7 दिसंबर के लिए कई राज्यों और शहरों का ताज़ा पूर्वानुमान जारी किया है. जानिए आज दिल्ली, मुंबई, कोलकाता सहित अन्य प्रमुख शहरों में कैसा रहेगा मौसम. IMD के अनुसार, 7 दिसंबर को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर-पश्चिम झारखंड और ओडिशा के उत्तरी हिस्सों में ठंड की लहर की स्थिति बनी रहेगी. इसी तरह, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भी ठंड का प्रकोप बना रहने का अनुमान है.

दक्षिणी और पूर्वी शहरों में मौसम सामान्य रूप से शुष्क और साफ रहने की संभावना है. विंडी ऐप के पूर्वानुमान के मुताबिक, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता और शिमला में आज बारिश की कोई संभावना नहीं है. नीचे इन सात प्रमुख शहरों का विस्तृत मौसम अपडेट दिया गया है, जिसमें तापमान, हवा की गति और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी शामिल हैं. यह अपडेट IMD और स्काईमेट वेदर सहित विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित है. यह भी पढ़े: Weather Forecast For UP: उत्तर प्रदेश में आंधी-तूफान और बारिश का अलर्ट, लखनऊ-वाराणसी समेत कई जिलों में झोंकेदार हवाओं की चेतावनी; जानें कैसा रहेगा कल का मौसम?

दिल्ली

राजधानी दिल्ली में आज ठंड और बढ़ेगी। IMD के मुताबिक, कुछ इलाकों में ठंड की लहर जारी रह सकती है और न्यूनतम तापमान 9–10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। आसमान आंशिक रूप से बादलों से ढका रहेगा, लेकिन बारिश या घने कोहरे की संभावना नहीं है। हवा की गति 9–10 किमी/घंटा (पश्चिम–उत्तर-पश्चिम) होगी, जबकि आर्द्रता 55% के करीब रहेगी। UV इंडेक्स मध्यम (3.7) रहेगा.

मुंबई

मुंबई में आज मौसम साफ और शुष्क रहेगा. न्यूनतम तापमान 23 डिग्री और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। समुद्री हवाओं के कारण हल्की ठंडक महसूस होगी, लेकिन आर्द्रता 50–60% रहने से हल्की उमस भी बनी रह सकती है। हवा की गति 10–15 किमी/घंटा रहेगी और बारिश की कोई चेतावनी नहीं है। तटीय इलाकों में हल्की लहरें उठेंगी, लेकिन मौसम सामान्य रहेगा.

चेन्नई

चेन्नई में आज शुष्क और साफ मौसम बना रहेगा। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस का अनुमान है। आसमान में बादलों की संभावना बेहद कम है और बारिश का खतरा नहीं है। हवा की गति 8–12 किमी/घंटा (पूर्वी दिशा) रहेगी। आर्द्रता 60–70% के आसपास रहेगी। UV इंडेक्स उच्च रहेगा, इसलिए धूप में निकलने पर सावधानी बरतें. दक्षिण तमिलनाडु में भारी बारिश की चेतावनी है, लेकिन चेन्नई में इसका असर नहीं पड़ेगा.

बेंगलुरु

बेंगलुरु में आज मौसम सुखद और साफ रहेगा। तापमान 18–26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हल्की ठंडक के साथ दिनभर आरामदायक वातावरण बनेगा। हवा की गति 5–10 किमी/घंटा और आर्द्रता लगभग 50% रहेगी। बारिश या बादल छाए रहने की कोई संभावना नहीं है। यह मौसम आउटडोर गतिविधियों के लिए आदर्श है.

हैदराबाद

हैदराबाद में आज शुष्क मौसम की उम्मीद है। न्यूनतम तापमान 16 डिग्री और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हवा की गति 8–12 किमी/घंटा (उत्तरी दिशा) होगी और आर्द्रता 45–55% के बीच रहेगी। आसमान साफ रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है. मौसम सामान्य रहेगा और दिनचर्या पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.

शिमला

शिमला में ठंड बढ़ने के आसार हैं, लेकिन मौसम साफ बना रहेगा। न्यूनतम तापमान 5–8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 15–18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। पहाड़ी इलाकों में सुबह और रात को तापमान में और गिरावट आ सकती है. हवा की गति 10–15 किमी/घंटा रहेगी और बारिश या हिमपात की कोई चेतावनी नहीं है। ऊंचाई वाले इलाकों में ऊनी कपड़ों का उपयोग जरूरी रहेगा।

कोलकाता

कोलकाता में आज साफ और शुष्क मौसम रहेगा। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। IMD और विंडी, दोनों के अनुसार आज बारिश की कोई संभावना नहीं है. तापमान में हल्की गिरावट से सुबह और रात के समय ठंडक महसूस होगी। हवा की गति 5–10 किमी/घंटा (उत्तरी–पश्चिमी दिशा) और आर्द्रता करीब 50% रहेगी। UV इंडेक्स मध्यम रहेगा.

यह पूर्वानुमान 7 दिसंबर 2025 की सुबह के आंकड़ों पर आधारित है। मौसम में बदलाव की स्थिति में IMD की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप अवश्य चेक करें। ठंड वाले इलाकों में स्वास्थ्य सावधानियां ज़रूर बरतें.