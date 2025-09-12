Maharashtra: अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदला, अब इस नाम से जाना जाएगा

Ahmednagar Railway Station

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर रेलवे स्टेशन (Ahmednagar Railway Station) का नाम बदलने की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है. अब यह स्टेशन अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन (Ahilyanagar Ahmednagar Railway Station) के नाम से जाना जाएगा. यह बदलाव लंबे समय से लोगों की मांग रही थी, और इसके पीछे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी जुड़ा है. पिछले साल महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्यानगर जिला कर दिया था. इसके बाद, स्थानीय संगठनों और नागरिकों ने रेलवे स्टेशन का नाम भी बदलने की मांग की.

यह बदलाव पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर की 300वीं जयंती के अवसर पर किया गया है. अहिल्यादेवी होल्कर मराठा साम्राज्य की एक महान शासक और समाज सुधारक थीं, जिनका योगदान भारतीय इतिहास में अमूल्य माना जाता है.

केंद्र सरकार की मंजूरी

उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) ने इस मांग को केंद्र सरकार तक पहुंचाया और इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया. उनके कार्यालय से जारी बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी इस प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाई. पवार ने कहा, “यह लंबे समय से लंबित मांग थी, और अब इसे पूरा किया गया है. यह नाम परिवर्तन अहिल्यादेवी होल्कर की जयंती वर्ष को और खास बनाता है.”

और कौन-से बदलाव हो सकते हैं

अजित पवार ने यह भी बताया कि औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन करने की प्रक्रिया भी चल रही है. इससे पहले, महाराष्ट्र सरकार ने