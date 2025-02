#WATCH | West Bengal | Devotees arrive in large numbers at Siliguri's Chandmani Temple to offer prayers on the occasion of #Mahashivratri2025 pic.twitter.com/L1U3Z9ENpu — ANI (@ANI) February 26, 2025

Vaishali, Bihar: On the occasion of Mahashivratri, devotees in Sonepur enthusiastically participated in the Haldi ritual of Baba Harihar Nath pic.twitter.com/vDb4Y35KIG — IANS (@ians_india) February 26, 2025

#WATCH | J&K | Devotees arrive in large numbers at Jammu's Shambhu Temple to offer prayers on the occasion of #Mahashivratri2025 pic.twitter.com/CNyAcwLNJl — ANI (@ANI) February 26, 2025

Haridwar: Devotees Gather at Shivalik Shiv Temple on the occasion of #Mahashivratri2025 pic.twitter.com/3dhTjUkNPA — IANS (@ians_india) February 26, 2025

Maha Shivaratri, Mahakumbh Last Shahi Snan 2025 Live Updates: प्रयागराज में चल रहे 45 दिन लंबे महाकुंभ मेले का आज महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर समापन हो रहा है. यह भव्य आयोजन 13 जनवरी (पौष पूर्णिमा) से शुरू हुआ था और इसमें अब तक 64 करोड़ से अधिक श्रद्धालु शामिल हो चुके हैं. आज अंतिम पावन स्नान के लिए संगम तट पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी है. महाकुंभ के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण स्नान के लिए श्रद्धालु रात से ही संगम तट पर पहुंचने लगे.

हजारों की संख्या में लोग ‘ब्रह्म मुहूर्त’ में पवित्र डुबकी लगाने पहुंचे, जबकि कई श्रद्धालु देर रात से ही संगम तट पर डेरा जमाए हुए थे. कुंभ क्षेत्र में सुबह से ही ‘हर हर महादेव’ के जयघोष गूंजने लगे.

VIDEO | Maha Kumbh 2025: Flower petals being showered on devotees from helicopter at Triveni Sangam, Prayagraj.

Maha Kumbh, the spectacle that takes place once in 12 years, began on January 13 (Paush Purnima) and saw grand processions of Naga Sadhus and three 'Amrit Snans'. The… pic.twitter.com/p8EqB0nJ4m

— Press Trust of India (@PTI_News) February 26, 2025