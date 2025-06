ईरान पर हमले के बाद इजरायली PM नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को किया कॉल, दी ये जानकारी

इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई वैश्विक नेताओं से बातचीत की. यह संवाद ऐसे समय में हुआ जब इजरायल ने ईरान के भीतर परमाणु और सैन्य ठिकानों पर बड़ा हमला किया है. इस हमले में ईरान के कई शीर्ष सैन्य कमांडर और वैज्ञानिक मारे गए हैं. पीएम मोदी ने एक्स पर बताया, “इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का फोन आया. उन्होंने मुझे बदलते हालातों की जानकारी दी. मैंने भारत की चिंता साझा की और क्षेत्र में जल्द शांति और स्थिरता की आवश्यकता पर बल दिया.”

Israel Iran War: 'ऐसा हमला करेंगे कि इजरायल को अफसोस होगा', बोले ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियन.

गुरुवार रात से शुक्रवार सुबह तक इजरायल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमला किया. इसका उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना बताया गया. इजरायल ने पुष्टि की कि उसने तेहरान सहित कई शहरों में मिसाइल और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया.

Received a phone call from PM @netanyahu of Israel. He briefed me on the evolving situation. I shared India's concerns and emphasized the need for early restoration of peace and stability in the region.

