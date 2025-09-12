UP Farm Stay Scheme: शहर से सटे गांवों के लिए बेस्ट है 'फार्म-स्टे होम योजना', खेतों में 'घर' बनाकर कमाएं लाखों रुपए! सरकार भी करेगी मदद

Photo- Pixabay

UP Farm Stay Scheme: उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक खास पहल की है. इसका नाम है 'फार्म-स्टे होम योजना (Farm-Stay Home Scheme)'. इस योजना का उद्देश्य है कि शहरों से आने वाले लोग गांव के वास्तविक जीवन, खेती-किसानी और स्थानीय संस्कृति को करीब से अनुभव कर सकें. यानी अब लोग सिर्फ होटलों या रिसॉर्ट तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि सीधे गांव में रहकर वहां की परंपराओं और रीति-रिवाजों को महसूस कर सकेंगे.

इस योजना में क्या है खास

'फार्म-स्टे' का मतलब है खेतों में या उनके आस-पास बने विशेष गेस्ट हाउस (Guest House). इसमें दो से ज्यादा कमरे और एक रिसेप्शन एरिया होना जरूरी है. यहां मेहमान न सिर्फ ठहरेंगे, बल्कि खेती, बागवानी, मछली पालन, डेयरी और पशुपालन (Dairy and Animal Husbandry) जैसी गतिविधियों में भी हिस्सा ले सकेंगे. इसके अलावा, ग्रामीण लोक कला, हस्तशिल्प और पारंपरिक भोजन का भी आनंद लिया जा सकेगा.

सब्सिडी और रियायतें

निवेशकों के लिए इस योजना को बेहद आकर्षक बनाया गया है. निवेश की राशि के आधार पर सरकार 2 करोड़ रुपये से लेकर 40 करोड़ रुपये तक की सहायता प्रदान करेगी. इसमें छोटे और बड़े दोनों निवेशक भाग ले सकते हैं.

10 करोड़ रुपये तक के निवेश पर 25% सब्सिडी (अधिकतम 2 करोड़ रुपये)

50 करोड़ रुपये तक के निवेश पर 20% सब्सिडी (अधिकतम 7.5 करोड़ रुपये)

200 करोड़ रुपये तक के निवेश पर 15% सब्सिडी (अधिकतम 20 करोड़ रुपये)

500 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश पर 10% सब्सिडी (अधिकतम 40 करोड़ रुपये)

इसके अलावा, पांच साल के लिए 5 करोड़ रुपये तक के बैंक ऋण पर 5% ब्याज सब्सिडी दी जाएगी. साथ ही, स्टाम्प शुल्क, भूमि रूपांतरण शुल्क और विकास शुल्क पर 100% छूट दी जाएगी. महिला उद्यमियों और पिछड़े वर्ग के निवेशकों को अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा.

गांवों और लोगों को होगा फायदा

जब पर्यटक गांव आएंगे, तो उन्हें स्थानीय व्यंजनों, कला और हस्तशिल्प का अनुभव मिलेगा. इससे ग्रामीणों को सीधी आय होगी. खेती-किसानी के अलावा, लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे. यह योजना युवाओं और महिलाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है. युवा पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में कदम रख सकते हैं, जबकि महिलाएं अपने घरेलू उत्पाद बेचकर अपनी आय बढ़ा सकती हैं.

पर्यटकों के लिए अनुभव

इस योजना से शहर के लोग गांव की ताजी हवा, सुकून और असली भारतीय संस्कृति का आनंद ले सकेंगे. खेती-किसानी के काम को करीब से देखकर, वे ग्रामीण जीवन को गहराई से समझ पाएंगे.

कुल मिलाकर, 'फार्म-स्टे होम योजना' न केवल गांवों की अर्थव्यवस्था को मज़बूत करेगी, बल्कि पर्यटकों को एक यादगार अनुभव भी देगी.